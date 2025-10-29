Ergolding verzweifelt an Rixinger - Pokal-Sensation perfekt!

Der Pokal schreibt auch im Amateurbereich oft seine eigenen Geschichten. Der in der Bezirksliga West seit neun Partien ungeschlagene FC Ergolding ist im Totopokal-Viertelfinale des Fußballkreis West beim Kreisklassen-Spitzenreiter SG Dornach / Roßbach rausgeflogen. Vor 100 Zuschauern stand es nach Ablauf der regulären Spielzeit 1:1-Unentschieden, so dass das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Dort avancierte SG-Keeper Andreas Rixinger zum Matchwinner. Der 38-Jährige, der früher unter anderem für die SpVgg GW Deggendorf in der Bayern- und Landesliga zwischen den Pfosten stand, brachte den Favoriten schon in der regulären Spielzeit zur Verzweiflung.

Der Underdog spielte eine starke erste Hälfte, hielt voll dagegen und ging durch einen Elfmetertreffer - den Strafstoß gab es wegen einem Handspiel im Strafraum der Gäste - von Thomas Hölzl nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung. "In den ersten 45 Minuten war es von uns viel zu wenig - auch wenn es der Gegner, den ich durchaus ordentliches Kreisliga-Niveau attestieren würde, richtig gut gemacht hat und wir kurzfristig auf ein paar Akteure verzichten mussten", bilanzierte Ergoldings Trainer Michael Heckner, dessen Schützlinge wesentlich engagierter und vor allem druckvoller aus der Kabine kamen.







Unmittelbar nach der Pause hatte der Favorit mit einem Alu-Treffer Pech und vergab wenig später eine Elfmeter-Chance. Julius Drück scheiterte am baumlangen Torhüter Andreas Rixinger. "Was der heute gehalten hat, war herausragend", lobte Heckner den erfahrenen Schlussmann. Der Bezirksliga-Leder machte gehörig Dampf und nach einem Drück-Freistoß köpfte der großgewachsene Verteidiger Moritz Breuer zum 1:1-Ausgleich (66.) ein. "Der zweite Durchgang war von unserer Seite sehr solide. Wir haben klar dominiert, uns einige hochkarätige Chancen herausgespielt und hätten das Ding zu unseren Gunsten entscheiden müssen. Das haben wir aber nicht und irgendwie ist es dann im Pokal typisch, dass am Ende der Underdog weiterkommt. Glückwunsch an die SG Dornach / Roßbach, die sich hervorragend präsentiert hat und vor allem extrem effektiv war. Für uns ist die Niederlage kein Beinbruch und nun können wir uns zumindest voll und ganz auf die Liga konzentrieren", resümierte der Ergoldinger Chefanweiser.







"Es waren bei der Einweihung der neuen Flutlichtanlage perfekte Bedingungen in Roßbach. Wir waren die erste Halbzeit sehr mutig und sind vorne draufgegangen. Die Führung hat uns beflügelt, aber nach etwa 35, 40 Minuten wurde Ergolding immer dominanter und hat uns sauber laufen lassen. Nach der Pause war es eine reine Abwehrschlacht und wir hatten dann auch das notwendige Glück auf unserer Seite, da der Gegner ein paar sehr gute Chancen hatte und ein Elfmeterschießen immer eine Lotterie ist. Dennoch ein toller Erfolg, den wir leider durch eine Verletzung teuer bezahlen mussten", lautete das Fazit von SG-Spielercoach Patrick Edenhofer.