Ergolding siegt mit 8:1, Kelheim weiterhin ungeschlagen an der Spitze

Bezirksliga West, der 11. Spieltag: Spitzenreiter Kelheim tut sich schwer gegen Walkertshofen, gewinnt aber am Ende die Partie und ist weiterhin das Maß aller Dinge in der Liga.
Ein wahres Schützenfest gab es in Ergolding - die Heckner-Truppe schickte ASCK Simbach mit 8:1 nach Hause.
Auch Aiglsbach konnte den 6. Sieg in den letzten 7. Spielen einfahren und bleibt somit Verfolger Nummer Eins von Primus Kelheim.
Der FC-DJK Simbach ließ den Aufsteiger aus Sallach keine Chance und fertigte sie mit 4:0 ab und der FSV VfB Straubing konnte einen Auswärts-Dreier in Langquaid bejubeln.
Michael Heckner, Trainer FC Ergolding: "Am Ende ein verdienter Sieg, durchaus auch in der Höhe. Am Anfang hatte Simbach eine gute Chance, die unser Keeper super parierte. Im weiteren Spielverlauf waren wir eiskalt in der Verwertung unserer Chancen, haben uns einige Treffer hervorragend herausgespielt und verwertet. In der Halbzeit war das Thema mehr oder weniger erledigt und beide Teams haben viel gewechselt. Vielleicht hätten wir noch das ein oder andere Tor mehr machen können, aber bei diesem Ergebnis muss man zufrieden sein. Aber am Ende gibt es auch dafür nur drei Punkte, das heißt wir dürfen jetzt nicht abheben, sondern fleißig weiter arbeiten."
Markus Biersack, Spielertrainer SV Sallach: "Am Ende ein verdientes 4:0 für Simbach. Wir standen tief und hatten viel Ballbesitz, doch konnten uns kaum eine Chance erspielen. Immer wieder sind wir auf lange Bälle reingefallen und so konnten die Hausherren einfache Tore erzielen, sie waren einfach erwachsener und entschlossener als wir."
Matthias Eisenschenk, Trainer TSV Langquaid: "Wir sind eigentlich nicht schlecht in das Spiel gekommen und hatten am Anfang zwei gute Chancen, in denen wir mindestens das 1:0 erzielen müssten. Durch einen Freistoß sind wir leider in Rückstand geraten und haben dann etwas den Faden verloren, in der ersten Halbzeit konnten wir dann nichts produktives mehr auf die Beine stellen. Wir haben uns in der Kabine vorgenommen, wieder besser in die Partie zu kommen, das ist uns auch phasenweise gelungen. Mitte der zweiten Halbzeit bekamen wir aber Gelb-Rot und kassierten das 0:2. Wir agierten in Unterzahl aber sehr ordentlich und kamen verdient zum Anschlusstreffer. Am Ende hat es leider nicht gereicht, heute was es nur eine durchschnittliche Leistung von uns. Wir werden versuchen, aus dem kleinen Tief nach drei sieglosen Spielen herauszukommen, aber ich bin guter Dinge, dass uns das gelingt. Auch wenn uns als erster Schritt ein hartes Auswärtsspiel in Walkertshofen erwartet."
Thomas Gabler, sportlicher Leiter FSV VfB Straubing: "Endlich, der erste Auswärtssieg!
Der Gastgeber war vor allem in den ersten 20 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Dann kamen auch wir besser in die Partie haben gut verteidigt und immer wieder gefährliche Konterangriffe gestartet. Das Führungstor durch einen direkt verwandelten Freistoß von Panafidin war dann für uns der Dosenöffner. Im zweiten Durchgang konnten wir die Führung dann durch Folger auf 2:0 ausbauen. Trotz Unterzahl kam der Gastgeber zum Anschlusstreffer und es wurde noch mal spannend. Nach einem weiteren Kontervorstoß erzielte Folger das entscheidende 3:1, gut vorbereitet vom aufgerückten Bleron Dobruna."
Dominik Huber, Co-Spielertrainer TV Aiglsbach: "Ein Spiel der Marke Arbeitssieg. Sicherlich spielerisch nicht auf höchstem Niveau, dennoch haben wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und der Gegner konnte seine Chancen nicht verwerten. Wir sind froh, dass wir den 2. Platz verteidigen konnten und wollen nächste Woche nachlegen."
Christian Gottschalk, Trainer ATSV Kelheim: "Anfangs war Walkertshofen besser im Spiel und hatte auch zwei gute Chancen. Wir kamen dann mit unserer ersten Offensivaktion gleich in Führung und scheiterten ein paar Minuten später vom Punkt. Danach hat Walkertshofen super verteidigt und auf Konter gelauert - so einen vollendete Christian Brandl kurz vor der Pause zum verdienten Ausgleich. Die zweite Halbzeit war dann etwas besser von uns, wir waren am Ball sicherer und etwas dominanter. Früh konnten wir dann die erneute Führung erzielen und hätten eigentlich das 3:1 nachlegen müssen. Doch Walkertshofen kam immer wieder durch schnelle Gegenstöße nach vorne und wurde gefährlich. Ein typisches Spiel, wenn man in der Tabelle vorne steht, gewinnt man es, wenn man hinten ist, verliert man. Wir nehmen die drei Punkte heute gerne mit."