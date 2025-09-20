Ergolding siegt mit 8:1, Kelheim weiterhin ungeschlagen an der Spitze

Matthias Eisenschenk, Trainer TSV Langquaid: "Wir sind eigentlich nicht schlecht in das Spiel gekommen und hatten am Anfang zwei gute Chancen, in denen wir mindestens das 1:0 erzielen müssten. Durch einen Freistoß sind wir leider in Rückstand geraten und haben dann etwas den Faden verloren, in der ersten Halbzeit konnten wir dann nichts produktives mehr auf die Beine stellen. Wir haben uns in der Kabine vorgenommen, wieder besser in die Partie zu kommen, das ist uns auch phasenweise gelungen. Mitte der zweiten Halbzeit bekamen wir aber Gelb-Rot und kassierten das 0:2. Wir agierten in Unterzahl aber sehr ordentlich und kamen verdient zum Anschlusstreffer. Am Ende hat es leider nicht gereicht, heute was es nur eine durchschnittliche Leistung von uns. Wir werden versuchen, aus dem kleinen Tief nach drei sieglosen Spielen herauszukommen, aber ich bin guter Dinge, dass uns das gelingt. Auch wenn uns als erster Schritt ein hartes Auswärtsspiel in Walkertshofen erwartet."

Thomas Gabler, sportlicher Leiter FSV VfB Straubing: "Endlich, der erste Auswärtssieg!

Der Gastgeber war vor allem in den ersten 20 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Dann kamen auch wir besser in die Partie haben gut verteidigt und immer wieder gefährliche Konterangriffe gestartet. Das Führungstor durch einen direkt verwandelten Freistoß von Panafidin war dann für uns der Dosenöffner. Im zweiten Durchgang konnten wir die Führung dann durch Folger auf 2:0 ausbauen. Trotz Unterzahl kam der Gastgeber zum Anschlusstreffer und es wurde noch mal spannend. Nach einem weiteren Kontervorstoß erzielte Folger das entscheidende 3:1, gut vorbereitet vom aufgerückten Bleron Dobruna."