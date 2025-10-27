Ergolding siegt in schnellem Flutlichtmatch in Neufraunhofen

Am Ende hat es knapp nicht gereicht für die Kicker des SV Neufraunhofen. Der Tabellenführer FC Ergolding nahm in einem schnellen Freitagabendspiel drei Punkte aus dem Waldstadion mit und bleibt weiter an der Spitze der Bezirksliga West.

„Letzen Endes ein verdienter Sieg in einer Partie, die wir noch unnötig spannend gemacht haben. Denn: Wir haben jeweils den Matchpoint zum 4:1 und 4:2 vergeben“, fasste Ergoldings-Coach Michael Heckner die Partie zusammen und sprach auch von einem „ansehnlichen Bezirksliga-Spiel mit hohem Tempo“. Sein Gegenüber Christian Endler stößt im Nachgang ins gleiche Horn, hätte aufgrund des Einsatzes seiner Mannschaft aber gerne einen Punkt behalten. „Die Gäste hätten noch eins draufsetzen können, aber auch wir hatten Möglichkeiten. Letztendlich bleiben wir etwas enttäuscht zurück, weil Leistungsbereitschaft und Einsatzwillen für einen Punkt da gewesen wären.“