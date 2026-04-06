Ergolding siegt im Spitzenspiel, Türk Gücü strauchelt bei Schlusslicht

Ergolding bezwingt Schierling und rückt vor auf den zweiten Rang – Foto: Antun Bosnjakovic

Bezirksliga West, der 23. Spieltag: Der zweite Spieltag am straffen Osterwochenende ging heute für alle 16 Teams über die Bühne. Im Spitzenspiel zwischen Ergolding und Schierling hatte die Heckner-Elf die Nase vorne uns hechtet sich auf Platz 2. Tabellenführer Türk Gücü Straubing kassierte gegen den Letztplatzierten ASCK Simbach noch spät den Ausgleichstreffer und hat somit nur einen Punkt im Reisegepäck Richtung Straubing eingepackt. Kelheim musste gegen überragend aufspielende Gäste aus Neufraunhofen einen Dämpfer hinnehmen - am Ende Stand eine verdiente 0:3-Pleite auf der Anzeigetafel. Klare Nummern gab es in Geisenhausen und in Plattling zu sehen - Geisenhausen holte zuhause gegen Langquaid einen 4:0-Erfolg, Plattling hingegen bekam von FSV VfB Straubing 4 Eier ins Netz gelegt. Walkertshofen brilliert auswärts in Sallach und ist mittlerweile nur noch einen Punkt vom rettenden Ufer entfernt. Der FC-DJK Simbach zeigte gegen Aiglsbach eine starke Leistung und stand am Ende mit verdienten drei Punkten da. Eine Nullnummer gab es für die Zuschauer der Partie Falkenberg gegen Pfarrkirchen zu sehen.

Robert Schildmann, Trainer TuS Pfarrkirchen: "Es war das wie erwartete harte Auswärtsspiel. Durch Standards und Kontersituationen wurde Falkenberg immer wieder gefährlich, im gesamten Verlauf gesehen waren wir aber heute den Dreier näher, weil wir insbesondere im zweiten Durchgang die klareren Chancen hatten. Es war irgendwie das typische Spiel, wer als erstes trifft, gewinnt das Ding und da waren wir einfach näher dran. Wir haben heute eine ordentliche Leistung gezeigt und dann ist es bitter, da das 0:0 zu wenig für uns ist."

Johannes Wittenzellner, Spielertrainer SpVgg Plattling: "In der Höhe eine verdiente Niederlage. Straubing war über 90 min die aggressivere und aktivere Mannschaft. Wir hatten keine Kontrolle über das Spiel und konnten uns keine eigenen Chancen erspielen. Wir fabrizierten heute zu viele Individuelle Fehler, welche Straubing regelrecht zu Chancen einluden."



Thomas Gabler, sportlicher Leiter FSV VfB Straubing: " Wir sind mit viel Selbstvertrauen in Plattling angereist. Aufgrund einer sehr starken ersten Halbzeit gewinnen wir heute souverän. Trotz großer Rotation waren wir spielbestimmend und machten tolle Tore."

Matthias Eisenschenk, Trainer TSV Langquaid: "Wir wissen momentan selber nicht, wieso wir da heute 4:0 verloren haben. Im ersten Durchgang waren wir aus meiner Sicht klar spielbestimmend und sind eigentlich auch in Führung gegangen, doch der Treffer wurde aberkannt aufgrund einer Abseitsposition - die aber klar keine war. Dann hatten wir noch einen Pfostenschuss, uns fehlt offensiv aktuell leider das Glück. Auch weitere Chancen ließen wir liegen. Hinten wird bei uns einfach jeder Fehler ausgenutzt, Geisenhausen hatte im ersten Durchgang vier Torschüsse und machten davon drei Tore. Meine Mannschaft hat aber nicht aufgesteckt, Einstellung und Moral stimmen bei uns auf jeden Fall, wir haben einfach sehr viel Pech an unseren Fußball-Stiefeln. Aber wir lassen uns gewiss nicht unterkriegen, wir haben jetzt das Derby vor der Brust gegen Schierling und werden wieder versuchen, das Bestmöglichste rauszuholen."

Michael Heckner, Trainer FC Ergolding: "Der Sieg heute geht in Ordnung, wir hatten mehr und vor allem die klareren Chancen. Es war heute echt ein Spitzenspiel, Schierling ist ein sehr starker Gegner gewesen. Das Leben haben wir uns heute selber etwas schwer gemacht, dass wir den Sack nicht früher zugemacht haben. Ein wichtiger Sieg für uns und jetzt müssen wir nächste Woche gleich nachlegen."

Christian Brandl, Spielertrainer FC Walkertshofen: "In den ersten Minuten hat man schon gemerkt, dass hier kein Team einen Fehler machen will. Doch im Anschluss waren wir im ersten Durchgang dann die bessere Mannschaft und haben nach einem schönen Pass durch die Schnittstelle das 1:0 erzielt und dann das 2:0 noch draufgesetzt. Im zweiten Durchgang waren wir anfangs etwas lethargisch, kamen oft zu spät und kassierten dann durch einen Strafstoß den Anschluss. Danach wurden wir wieder wacher und aktiver und konnten relativ schnell den alten Abstand wieder herstellen. Am Ende konnten wir das 4:1 noch setzen und hätten auch noch den ein oder anderen Konter gehabt. Ein sehr guten Spiel meiner Mannschaft, vor allem Sebastian Linseisen machte es heute überragend mit einem Assist und einem Treffer. Immer schön, wenn man als Trainer sieht, wenn sich ein junger Spieler im Training richtig reinhängt und sich dann im Spiel selber für seinen Fleiß belohnt. Für uns ein wichtiger Sieg, wir haben aber aufgrund unserer schwachen Hinrunde auch einiges zum aufholen gehabt und sind jetzt wieder gut im Rennen. Ich wünsche den SV Sallach noch alles Gute, da es ein sehr sympathischer Verein ist."

Kevin Grobauer, Spielertrainer ASCK Simbach: "Ein absolut verdienter Punkt heute.

Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und wenig zugelassen. Wir gingen durch ein Eigentor in Rückstand und konnten dann kurz vor Schluss verdient ausgleichen. In der letzten Aktion haben wir sogar noch den Sieg auf den Fuß, aber am Ende sind wir natürlich mit dem Punkt absolut zufrieden." Asllan Shalaj, Spielertrainer SV Türk Gücü Straubing: "Wir haben heute alles vermissen lassen, was in einem Fußballspiel wichtig ist. Wir haben heute glücklich einen Punkt mitgenommen. Simbach hat sich am Ende das unentschieden verdient."

Matthias Reichl, Trainer FC Simbach: "Wir haben heute das Gesicht gezeigt, das man im Abstiegskampf braucht. Wir haben defensiv gut gearbeitet, waren giftig und sind viel gelaufen. Den Chancen nach hatten wir trotzdem ein klares Plus und hätten mindestens zwei Tore mehr schießen müssen. Deshalb ein absolut verdienter Sieg für uns."