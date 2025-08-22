Ergolding mit Kantersieg - Langquaid gleicht in der Nachspielzeit aus

Bezirksliga West, der 7. Spieltag am Freitagabend: Die Männer von Michael Heckner zeigten sich wie schon am letzten Sonntag in absoluter Torlaune, am Ende hieß es 5:0 für Ergolding gegen den FC Walkertshofen. Im ersten Durchgang waren es Rocco Schmidleitner, Julius Drück und Moritz Breuer, die mit ihren Treffern die Weichen schon auf Sieg stellen konnten. Im zweiten Abschnitt erzielte Rocco Schmidleitner mit seinem zweiten Treffer des Abends das 4:0 in der 71. Spielminute, ehe der eingewechselte Niclas Thieme in der 81. Minute den 5:0 Schlusspunkt setzen konnte. Somit am Ende ein deutlicher Sieg, der nie gefährdet war.





Ein engeres Match bekamen die Zuschauer in Plattling geboten. Im ersten Spielabschnitt und lange Zeit in der zweiten Hälfte war die Partie von Spannung geprägt, kein Team fand ein durchkommen, die Gäste hatten etwas mehr Spielanteile. Erst in der 78. Minute konnte Goalgetter Sebastian Niedermayer den Aufsteiger in Front schießen. Anschließend holte sich noch Benedikt Koppel die Ampelkarte für die Gäste, die Partie schien somit entschieden. Doch in der ersten Minute der Nachspielzeit konnte der kurz zuvor eingewechselte Markus Weiherer die Kugel zum Ausgleich über die Linie bugsieren.