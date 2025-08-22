Ergolding mit Kantersieg - Langquaid gleicht in der Nachspielzeit aus

Bezirksliga West, der 7. Spieltag am Freitagabend: Die Männer von Michael Heckner zeigten sich wie schon am letzten Sonntag in absoluter Torlaune, am Ende hieß es 5:0 für Ergolding gegen den FC Walkertshofen. Im ersten Durchgang waren es Rocco Schmidleitner, Julius Drück und Moritz Breuer, die mit ihren Treffern die Weichen schon auf Sieg stellen konnten. Im zweiten Abschnitt erzielte Rocco Schmidleitner mit seinem zweiten Treffer des Abends das 4:0 in der 71. Spielminute, ehe der eingewechselte Niclas Thieme in der 81. Minute den 5:0 Schlusspunkt setzen konnte. Somit am Ende ein deutlicher Sieg, der nie gefährdet war.
Ein engeres Match bekamen die Zuschauer in Plattling geboten. Im ersten Spielabschnitt und lange Zeit in der zweiten Hälfte war die Partie von Spannung geprägt, kein Team fand ein durchkommen, die Gäste hatten etwas mehr Spielanteile. Erst in der 78. Minute konnte Goalgetter Sebastian Niedermayer den Aufsteiger in Front schießen. Anschließend holte sich noch Benedikt Koppel die Ampelkarte für die Gäste, die Partie schien somit entschieden. Doch in der ersten Minute der Nachspielzeit konnte der kurz zuvor eingewechselte Markus Weiherer die Kugel zum Ausgleich über die Linie bugsieren.
Michael Heckner, Trainer FC Ergolding: "Ein souveräner und auch in der Höhe verdienten Sieg gegen einen angeknockten Gegner. Wir haben am Anfang ein paar Chancen liegen lassen und hatten dann einen kurzen Durchhänger. Doch ab dem Zeitpunkt, als wir die Tore machten, war es klar, dass wir es wahrscheinlich gewinnen werden, da Walkertshofen heute einfach nicht mehr die Mittel hatte, um sich noch groß zu wehren. Wir nehmen die Punkte gerne mit. Ich wünsche Walkertshofen, dass es personell bei Ihnen wieder bergauf geht und im weiteren Saisonverlauf alles Gute!"
Christopher Heider, FC Walkertshofen: "Leider ging uns heute nicht viel raus und hinten haben wir teils einfache und teils unglückliche Tore kassiert. Gratulation an Ergolding, die eine spielstarke Truppe haben. Mehr gibt es heute nicht zu sagen. Wir packen nächste Woche wieder an!"
Matthias Eisenschenk, Trainer TSV Langquaid: "Aus meiner Sicht ein mehr als verdienter Punktgewinn. Wir hatten in der 1. Hz sehr viel Ballbesitz, waren bei Standards stets gefährlich, konnten aber den letzten Punch für ein Tor nicht setzen. Der Gegner hatte in Halbzeit Eins keine nennenswerte Aktion. Halbzeit zwei war ausgeglichener, wobei wir wussten, dass Plattling nur im Konterspiel gefährlich sein wird. Umso ärgerlicher, dass aus genau so einer Aktion dass 1:0 gefallen ist. Die Qualität meiner Mannschaft hat sich dann in Unterzahl gezeigt als die drei eingewechselten Spieler Kandsperger Kevin, Kandsperger Dennis und Weiherer Markus maßgeblich am 1:1 beteiligt waren. Wir nehmen den Punkt mit, sind seit der Auftaktniederlage weiter ungeschlagen und gehen mit Selbstvertrauen ins Pokal-Derby gegen Kelheim und das nächste Heimspiel gegen Geisenhausen."