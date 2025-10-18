Ergolding ist neuer Tabellenführer - Neufraunhofen überwindet Krise

Drei Partien standen am heutigen Samstag in der Bezirksliga West auf dem Plan, das Highlight war aber allen voran das Spitzenspiel zwischen dem ATSV Kelheim und dem FC Ergolding, was der Verfolger mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Damit grüßt der FC Ergolding zum ersten Mal in dieser Saison von der Tabellenspitze.
Doch auch die zwei anderen Duelle waren durchaus richtungsweisend: In der früheren 13 Uhr Partie konnte der SV Neufraunhofen nach vier sieglosen Ligaspielen endlich wieder mal einen Sieg einfahren und befreit sich damit aus der Formkrise. Im Kellerduell hingegen zwischen der SpVgg Plattling und dem ASCK Simbach hilft der eine Zähler nach einem 1:1 Unentschieden keinem der beiden Teams so richtig weiter.
Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Im Endeffekt war es ein verdienter Sieg heute. Wir sind froh, dass wir endlich wieder einen Dreier einfahren konnten. Das war in allen Belangen heute eine gute Leistung meiner Truppe. Wir haben die ersten fünf bis zehn Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden, aber haben es dann gut runter gespielt und uns den Sieg damit auch verdeint. Das haben wir mal wieder gebraucht."
Kevin Grobauer (Trainer ASCK Simbach): "Wir starten gleich nach vier Minuten mit einer glatt roten Karte, was den Spielverlauf für uns dann natürlich nicht optimal gemacht hat. Plattling war daraufhin bestimmt für eine halbe Stunde die bessere Mannschaft und geht, durch ein Eigentor von uns, dann auch in Führung. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann aber die deutlicheren Chacnen, waren auch die bessere Mannschaft und machen, trotz Unterzahl, auch den verdienten Ausgleich. Ein Unentschieden ist dann immer ein Spiel auf Messers Schneide. Wir hätten durchaus noch gewinnen können, aber bei 85 Minuten Unterzahl sind wir mit einem Punkt nicht unzufrieden. Wir haben jetzt in den letzten vier Spielen keins verloren, aber auch keins gewonnen, was uns damit auch nicht unbedingt vom Fleck bringt. Aber heute sind wir mit einem Punkt erstmal zufrieden."
Christian Gottschalk (sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Wir müssen uns heute leider mit 2:1 geschlagen geben gegen Ergolding, die damit die Tabellenführung übernommen haben. In der ersten Hälfte haben wir gut begonnen, auch mit einer guten Chance. Danach hat Ergolding aber klar das Spielgeschehen übernommen. Wir hatten Probleme, besonders mit den Chip-Bällen über die Abwehr, bei denen wir schlecht standen und so auch das 1:0 und das 2:0 bekommen haben. Wir gehen da auch verdient mit einem 2:0-Rückstand in die Kabine. Die zweite Halbzeit war dann komplett anders: Wir haben nur auf ein Tor gespielt und auch den Anschlusstreffer erzielt. Wir haben wir aber dann noch einige Chancen liegen lassen und verlieren damit ein gutes Bezirksliga-Spiel mit 2:1. Glückwunsch an Ergolding."