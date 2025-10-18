Ergolding ist neuer Tabellenführer - Neufraunhofen überwindet Krise

Drei Partien standen am heutigen Samstag in der Bezirksliga West auf dem Plan, das Highlight war aber allen voran das Spitzenspiel zwischen dem ATSV Kelheim und dem FC Ergolding, was der Verfolger mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Damit grüßt der FC Ergolding zum ersten Mal in dieser Saison von der Tabellenspitze.

Doch auch die zwei anderen Duelle waren durchaus richtungsweisend: In der früheren 13 Uhr Partie konnte der SV Neufraunhofen nach vier sieglosen Ligaspielen endlich wieder mal einen Sieg einfahren und befreit sich damit aus der Formkrise. Im Kellerduell hingegen zwischen der SpVgg Plattling und dem ASCK Simbach hilft der eine Zähler nach einem 1:1 Unentschieden keinem der beiden Teams so richtig weiter.