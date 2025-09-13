Ergolding holt Dusel-Dreier in Langquaid - unzufriedene Schierlinger

Das Spiel im Langquaider Waldstadion, wo der heimische TSV an diesem Bezirksliga-Samstag in einem brisanten Verfolgerduell den FC Ergolding empfing, hätte durchaus anders enden können. Denn vor allem in der Schlussphase hatten die Hausherren nicht nur eine Chance auf den Ausgleichstreffer, der der Eisenschenk-Truppe jedoch nicht vergönnt war.
Somit darf sich die Elf von Trainer Michael Heckner über einen glücklichen, wenn auch nicht unverdienten Auswärtssieg freuen, der den auch im dritten Spiel in Folge ungeschlagenen FCE von Rang fünf auf zwei katapultiert. Langquaid hingegen muss seine überaus beachtliche Serie (bis dato seit acht Partien ungeschlagen) erstmals einreißen lassen - und verharrt in der Tabelle weiter auf Rang sieben.
Der TV Schierling ist als einer von mehreren Verfolgern des ATSV Kelheim heute nicht über ein 1:1 beim FSV VfB Straubing hinausgekommen. Im Stadion am Peterswöhrd ging die Salzberger-Elf zwar zwanzig Minuten vor Schluss mit 1:0 in Führung, doch postwendend erzielte die Panafidin-Truppe nach Elfmeterentscheidung, mit der Schierlings Coach so gar nicht einverstanden war (siehe O-Ton unten), noch den Ausgleich zum 1:1-Endstand.
Beim ultimativen Kellerduell auf der Pfarrkirchener Rennbahn, wo die heimische TuS als Vorletzter das Schlusslicht aus Geisenhausen empfing, gingen zunächst die Gäste nach einem Treffer von Obermeier in Führung. Heudecker und Linhart drehten die Partie dann zugunsten der Rottaler noch vor dem Seitenwechsel. Eller glich die Begegnung dann erneut aus, während Königbauer eine Viertelstunde vor Schluss sogar noch den vielumjubelten 3:2-Siegtreffer für den Aufsteiger aus Geisenhausen markierte. Für den TVG war's bislang erst der zweite Saison-Erfolg, der die Bogner-Mannen nun auf Rang dreizehn befördert. Von ihnen übernimmt nun Pfarrkirchen die Rote Laterne...
Das Spiel aus Sicht von Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Unsere erste Halbzeit, in der wir den verdienten Führungstreffer erzielen konnten, ist sehr gut gelaufen. Wir hätten sogar ein Tor höher vorne liegen müssen. Hälfte zwei gestaltet sich etwas ausgeglichener, die letzten 20 Minuten - so ehrlich müssen wir sein - hätte der Ausgleich fallen können. Insgesamt geht der Sieg für unsere Mannschaft in Ordnung, wenn wir jedoch zum Schluss, wie gesagt, noch den Ausgleich kassieren, hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen."
Das Spiel aus Sicht von Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Wir haben heute leider nur einen Punkt mitnehmen können und sind mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden. In der ersten Halbzeit haben wir drei Großchancen liegen lassen, sind dann aber im Laufe der zweiten Halbzeit mit 1:0 in Führung gegangen. Die zweite Hälfte verlief relativ ausgeglichen, Straubing hat sehr gekämpft. Doch der Schiedsrichter hat seinen Teil dazu beigetragen, als er dem Gegner einen Elfmeter zum Ausgleich geschenkt hat. In der Folge konnten wir nichts mehr drauflegen."
Das Spiel aus Sicht von Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Wir haben die ersten 15 Minuten stark gespielt und durch einen trockenen Schuss ins linke Eck aus 20 Metern Entfernung das 1:0 markiert. Danach wurden die Pfarrkirchener stärker - und durch unseren völlig unnötigen Abspielfehler zog deren linker Außenstürmer auf und davon und fand beim Querspiel einen Abnehmer zum 1:1-Ausgleich. Das 2:1 für die Hausherren verlief ähnlich, diesmal jedoch von rechts: Unser Spieler fälschte den Ball derart unglücklich ab, dass der Gegner einschieben konnte.
Nach der Halbzeit zeigte unsere Mannschaft großen Willen, um den Ausgleich zu erzielen: Nach einem zu kurzen Rückpass zum Hausherren-Torwart spitzte Michael Eller dazwischen und netzte zum 2:2 ein. In der Folge waren wir drückend überlegen. Nach einer Ecke dann köpfte Tobi Königbauer zum 3:2-Endstand für unser Team ein. Mit tollem Einsatz und voller Energie haben wir die Partie gedreht und den verdienten zweiten Saisonsieg eingefahren. Somit haben wir den Anschluss ans hintere Tabellen-Mittelfeld wieder hergestellt."