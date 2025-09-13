Ergolding holt Dusel-Dreier in Langquaid - unzufriedene Schierlinger

Das Spiel im Langquaider Waldstadion, wo der heimische TSV an diesem Bezirksliga-Samstag in einem brisanten Verfolgerduell den FC Ergolding empfing, hätte durchaus anders enden können. Denn vor allem in der Schlussphase hatten die Hausherren nicht nur eine Chance auf den Ausgleichstreffer, der der Eisenschenk-Truppe jedoch nicht vergönnt war.

Somit darf sich die Elf von Trainer Michael Heckner über einen glücklichen, wenn auch nicht unverdienten Auswärtssieg freuen, der den auch im dritten Spiel in Folge ungeschlagenen FCE von Rang fünf auf zwei katapultiert. Langquaid hingegen muss seine überaus beachtliche Serie (bis dato seit acht Partien ungeschlagen) erstmals einreißen lassen - und verharrt in der Tabelle weiter auf Rang sieben.

Der TV Schierling ist als einer von mehreren Verfolgern des ATSV Kelheim heute nicht über ein 1:1 beim FSV VfB Straubing hinausgekommen. Im Stadion am Peterswöhrd ging die Salzberger-Elf zwar zwanzig Minuten vor Schluss mit 1:0 in Führung, doch postwendend erzielte die Panafidin-Truppe nach Elfmeterentscheidung, mit der Schierlings Coach so gar nicht einverstanden war (siehe O-Ton unten), noch den Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Beim ultimativen Kellerduell auf der Pfarrkirchener Rennbahn, wo die heimische TuS als Vorletzter das Schlusslicht aus Geisenhausen empfing, gingen zunächst die Gäste nach einem Treffer von Obermeier in Führung. Heudecker und Linhart drehten die Partie dann zugunsten der Rottaler noch vor dem Seitenwechsel. Eller glich die Begegnung dann erneut aus, während Königbauer eine Viertelstunde vor Schluss sogar noch den vielumjubelten 3:2-Siegtreffer für den Aufsteiger aus Geisenhausen markierte. Für den TVG war's bislang erst der zweite Saison-Erfolg, der die Bogner-Mannen nun auf Rang dreizehn befördert. Von ihnen übernimmt nun Pfarrkirchen die Rote Laterne...