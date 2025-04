Ergolding fordert Teisbach - Derby in Langquaid

Für Spitzenreiter SV Neufraunhofen steht am 23. Spieltag der Bezirksliga West eine vermeintlich lösbare Aufgabe an, wenn die Auhagen-Truppe bei der nach dem Winter noch sieglosen TuS Pfarrkirchen antreten muss. Eine etwas härtere Nuss hat Verfolger FC Teisbach zu knacken, der den angeknockten Vorjahres-Vize FC Ergolding erwartet. Im Abstiegskampf hofft das Schluss-Quartett aus Simbach (gegen Walkertshofen), Landau (in Schierling), Landshut (gegen ASCK Simbach) und Ergoldsbach (bei Türk Gücü Straubing) auf die dringend benötigten Erfolgserlebnisse.

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Teisbach hat im vergangenen Jahr vieles richtig gemacht. Andere hätten es sich einfach gemacht und den Trainer gewechselt, dann wären sie jetzt vermutlich in der Kreisliga. Stattdessen haben sie zusammengehalten und am Trainer festgehalten und zur Belohnung spielen sie jetzt um den Aufstieg in die Landesliga. Zudem haben sie die beste Heimbilanz und mit Lukas Meindl den besten Torjäger der Liga in ihren Reihen. Die Rollen sind also klar verteilt. Wir werden uns aber sicher nicht unserem Schicksal ergeben, sondern wie gegen Schierling versuchen, dem nächsten Spitzenteam ein Bein zu stellen. In den letzten Partien zwischen Teisbach und Ergolding war stets Spektakel geboten, das Wetter soll auch schön werden. Es ist also alles angerichtet für ein Spiel vor prächtiger Kulisse."

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Mit Neufraunhofen haben wir eine schwere Hürde vor unserer Brust. Der Tabellenführer kommt mit zwei Siegen in Folge an die Rennbahn und will diesen Lauf sicher fortsetzen. Unser Kader minimiert sich aufgrund von Verletzungen fast wöchentlich. Wir werden jedoch versuchen den Tabellenführer zu ärgern, um wenn möglich was Zählbares an der Rennbahn zu behalten."

Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "In Simbach wird es für uns natürlich nicht einfach, vor allem weil wir selber auswärts erst sieben Punkte geholt haben. Das letzte Spiel gegen Teisbach war gut und so wollen wir auch in Simbach auftreten."

Jan Bermann (Trainer FC-DJK Simbach): "Rein punktetechnisch ist es bisher natürlich ein Fehlstart, aber die Leistungskurve zeigt auf jeden Fall nach oben. Wir müssen jetzt nur dringend anfangen zu punkten. Walkertshofen tritt mittlerweile wieder in Bestbesetzung an und das wird eine extrem enge Kiste. Aber wir spielen daheim und wollen endlich was Zählbares holen."

Personalien: Sicher fehlen werden Valon Muliqi, Aldo Lamcaj, Valentin Heinl und Danylo Kolasnichenko. Omar Serdarevic ist wieder im Aufbautraining. Fraglich ist noch der Einsatz von Ivan Livaja, der in der Halbzeit gegen Straubing ausgewechselt werden musste. Dafür kehrt Asmir Omerovic wieder in den Kader zurück.

Armon Ljevo (Sportlicher Leiter FC Eintracht Landshut): "Auch nach der unglücklichen Niederlage in Straubing, wo wir trotz überragender Leistung erneut für unsere individuellen Fehler bestraft wurden, werden nicht aufgeben. Mit Simbach erwartet uns ein spielstarker Gegner mit guten Einzelspielern, aber die haben wir auch in unseren Reihen. Es wird wieder ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Für uns zählt nur ein Sieg, nicht mehr und nicht weniger. Dafür werden wir alles tun."







Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Nach dem Punktgewinn in Ergolding wollen wir daheim den nächsten Sieg einfahren. Landau werden wir aber sicherlich nicht unterschätzen, denn sie befinden sich voll im Abstiegskampf und werden alles reinwerfen." Personalien: Für Daniel Bauer (Muskelbündelriss) ist die Saison gelaufen. Dorian Hackner, Lukas Schneider und Julian Mayer müssen noch pausieren. Amin Chouk befindet sich noch im Aufbautraining.





Christoph Schambeck (Trainer FSV Landau): "Leider befinden wir uns - vor allem was die Ergebnisse betrifft - in einem Negativlauf. Die Leistungen sind nicht so schlecht, aber davon können wir uns nichts kaufen. Vor allem für die Moral wäre etwas Zählbares immens wichtig. Auch wenn die Hürde in Schierling natürlich extrem hoch ist, versuchen wir alles, um einen Punkt mit nach Hause zu nehmen." Personalien: Bis auf Patrick Ortmeier, dessen Einsatz noch fraglich ist, können die Bergstädter wohl in Bestbesetzung auflaufen.







Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach der Niederlage in Aiglsbach geht es nun daheim gegen Straubing. Der VfB hat sich mit einem tollen Lauf in der Rückrunde verdientermaßen aus dem Abstiegsbereich entfernt. Schon im Hinspiel haben sie ihre Klasse gezeigt, aber da waren wir einfach die abgezocktere Mannschaft und gewannen in Straubing 3:0. Gleiches wollen wir nun auch daheim schaffen und die Angriffsreihe um Sturmtank Folger bestmöglich in den Griff bekommen. Somit wollen wir uns für letzten Samstag rehabilitieren und unseren Fans einen schönen Heim-Kick zeigen." Personalien: Max Rabl, Dominik Schandri und Kamil Hein können nicht mitwirken. Die Einsätze von Tobias Kellner und Niklas Prinzhorn sind noch fraglich.





Pavel Panafidin (Trainer FSV VfB Straubing): "Nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Eintracht Landshut wollen wir den Schwung mit ins nächste Spiel gegen Kelheim nehmen. Das Hinspiel haben wir mit 0:3 verloren – das ist noch in unseren Köpfen und gibt uns jetzt umso mehr Motivation, es diesmal besser zu machen. Wenn wir wieder mit derselben Moral, Leidenschaft und mannschaftlichen Geschlossenheit auftreten wie zuletzt, haben wir gute Chancen, etwas Zählbares mitzunehmen." Personalien: Gabriel Franceschini Machado muss definitiv passen. Hinter den Einsätzen von Rayan Farjallah und Florian Folger stehen noch Fragezeichen.







Mit sieben Punkten aus drei Partien hat sich der FSV VfB Straubing aus dem Tabellenkeller gearbeitet. – Foto: Charly Becherer







Michael Wax (Trainer TSV Langquaid): "Aktuell haben wir uns ehrlich gesagt noch nicht mit dem Gegner befasst. Wir versuchen die personelle Lage zu regeln, da uns jetzt zusätzlich noch ein Virus erwischt hat und ein paar Jungs ausgeknockt hat. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass wir rein mit der Ersten eine Mannschaft stellen können. Für so ein Derby natürlich grundsätzlich schade, vor allem da der TVA nach den zwei Niederlagen im Hinspiel und Pokal bestimmt mit etwas Wut im Bauch zu uns kommen wird. Aber egal, a bisserl was geht immer." Personalien: Sicher fehlen Andreas und Thomas Steffel, Michael Schwank, Christian Ludwig (alle verletzt), Korbinian Köppel, Patrick Slodarz, Christoph Blabl und Christoph Stich (alle krank). Unsicher sind noch Daniel Beerschneider (angeschlagen), Dennis Kandsperger (ohne Training nach längerer Verletzung) sowie Markus Weiherer (Sperre nach roter Karte noch offen).





Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Langquaid führt das FuPa-Power-Ranking an und ist die formstärkste Mannschaft der Liga. Aber auch wir sind nicht schlecht drauf und wollen daher im Derby unbedingt punkten. Wir treffen auf einen Gegner, der viel Wucht und Qualität in seinen Reihen hat. Darauf müssen wir uns einstellen, aber natürlich auch unsere eigenen Stärken auf den Platz bringen."



Personalien: Die Rotsperre von Tom Scheuchenpflug ist abgelaufen. Manfred Gröber ist immer noch angeschlagen und wird wohl nur - wenn überhaupt - für einen Teileinsatz in Frage kommen.







