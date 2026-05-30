»Ergolding drückend überlegen!«: Aber der Landesliga-Traum platzt

Etliche vergebene Ergoldinger Chancen, auch durch Thomas Huf. – Foto: Brumbauer

Niederbayern hat gehofft! Und der FC Ergolding hat NICHT enttäuscht. Die Elf von Michael Heckner legte ein Bombenspiel vor 697 aufs Parkett. Aber scheiterte letztlich an der eigenen, eklatant schlechten Chancenverwertung! Und so reichte es trotz neun, zehn, elf Riesenchancen nur zu einem einzigen Treffer. Und der reichte nach dem Hinspiel-1:3 haarscharf nicht für den Landesliga-Aufstieg. Für den tapferen FC Ergolding! Die Auswirkungen auf den Kreis Niederbayern West: Damit steigt der TV Geisenhausen in die Kreisliga ab. Und die Sonntags-"Finals" zur Kreisliga und Kreisklasse entfallen. Die Relegation in Niederbayern, sie ist am heutigen Samstagabend beendet!

Wenn die Analyse des Gegners einfach alles sagt, und so dermaßen ehrlich ist, zeigt das wahre Größe! Christoph Ball, Coach des gerade in die Landesliga aufgestiegenen FC Moosinning hatte nur pure, ehrlich, aufrichtige Worte nach DIESEM Spiel parat. Ein Spiel, dass die Landesliga-Träume des FC Ergolding auf so jähe Weise platzen ließ. "Wir haben's geschafft! Und wissen selber nicht, wie! Ergolding war drückend überlegen! Drückend! Die sehen wir in zwei Jahren in der Landesliga! Wer soll die aufhalten!? Ergolding ist an der eigenen, eklatanten Chancenverwertung gescheitert! Die haben uns in Grund und Boden gespielt! Wir waren eigentlich in zwei Spielen unterlegen, und ham's trotzdem gezogen... Krass! Weil wir nie aufgegeben haben, und dieses Tor mit Herzblut verteidigt haben! Und vielleicht haben wir's uns mit dem ganzen Dusel dann auch verdient. Keine Ahnung! Das ist die glücklichste Niederlage meiner Laufbahn!"











Und am Ende musste der ebenfalls, gewohnt hoch-sympathische FCE-Coach Michi Heckner eine bittere "Niederlage" quittieren: "Es ist schwierig in Worte zu fassen. Wir haben ein Bombenspiel hingelegt! Ich möchte meinem Kollegen trotzdem gratulieren. Aber wir waren eindeutig die bessere Mannschaft! Sind aber letztendlich an uns selber gescheitert. Wenn ich auf die Anzeigetafel schaue, da steht 1:0...!? 1:0...!? Das ist einfach viel zu wenig! Schon im ersten Spiel müssen wir mehr Tore schießen als das eine. Aber: was der ganze Verein auf die Füße gestellt hat..! Da können wir stolz drauf sein. Bitter, dass es nicht gereicht hat. Es geht die Welt nicht unter, wenn der FCE nicht in der Landesliga spielt. Aber: ... wir werden's weiter versuchen!" 😉



Der FC Ergolding, er hätte diese Partie auch 5:0, 6:1, jedenfalls deutlich gewinnen können. Deutlich höher als nur mit 1:0. Doch reihenweise allerbeste Chancen wurden verballert. Lest's euch bitte selber durch, eine Auflistung würde die Artikellänge verdreifachen, und das muss ja a ned sein! 😅 Oder: schaut euch sämtliche Riesenchancen via FuPa.tv an. Ergolding erzielte in Minute 78 sogar das nötige 0:2, doch das Schiedsrichtergespann pfiff den eingrätschenden Imbrahim Mulaj zurück, eine äußerst knappe Entscheidung. Ergolding hätte die Partie aber bereits vorher entscheiden müssen.Und am Ende musste der ebenfalls, gewohnt hoch-sympathische FCE-Coach Michi Heckner eine bittere "Niederlage" quittieren: "Es ist schwierig in Worte zu fassen. Wir haben ein Bombenspiel hingelegt! Ich möchte meinem Kollegen trotzdem gratulieren. Aber wir waren eindeutig die bessere Mannschaft! Sind aber letztendlich an uns selber gescheitert. Wenn ich auf die Anzeigetafel schaue, da steht 1:0...!? 1:0...!? Das ist einfach viel zu wenig! Schon im ersten Spiel müssen wir mehr Tore schießen als das eine. Aber: was der ganze Verein auf die Füße gestellt hat..! Da können wir stolz drauf sein. Bitter, dass es nicht gereicht hat. Es geht die Welt nicht unter, wenn der FCE nicht in der Landesliga spielt. Aber: ... wir werden's weiter versuchen!" 😉

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