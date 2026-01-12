Ergi Alihoxha vom Bolzplatz in Weingarten bis zur Icon League

Vom Bolzplatz in Freiburg-Weingarten bis an die Seite von Toni Kroos und Marcelo – das klingt fast schon wie ein Fußballtraum. Ergi Alihoxha ist genau diesen Weg gegangen und stolz auf seine Herkunft.

Noah Atubolu, die Brüder Klaus und Jürgen Gjasula und Ergi Alihoxha haben alle eines gemeinsam: Sie wuchsen im Freiburger Stadtteil Weingarten auf und schafften den Sprung in die Fußballwelt. Während Atubolu und die Gjasula-Brüder bis in die Bundesliga aufstiegen, bringt es Ergi Alihoxha immerhin auf 120 Einsätze in der Regionalliga und mehr als 150 Oberligaspiele. In der Vita des Deutsch-Albaners, der vor 32 Jahren in Freiburg geboren wurde, stehen nun aber auch Fußballspiele an der Seite des deutschen Weltmeisters von 2014: Toni Kroos. Wie kam es dazu? Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.