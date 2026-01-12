Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ein Leben für den Fußball – auf dem Bolzplatz an der Krozinger Straße hat für Ergi Alihoxha alles begonnen. – Foto: Alexander Steinmeier
Wie es der Fußballer Ergi Alihoxha vom Bolzplatz in Weingarten bis zur Icon League geschafft hat
Vom Bolzplatz in Freiburg-Weingarten bis an die Seite von Toni Kroos und Marcelo – das klingt fast schon wie ein Fußballtraum. Ergi Alihoxha ist genau diesen Weg gegangen und stolz auf seine Herkunft.
Noah Atubolu, die Brüder Klaus und Jürgen Gjasula und Ergi Alihoxha haben alle eines gemeinsam: Sie wuchsen im Freiburger Stadtteil Weingarten auf und schafften den Sprung in die Fußballwelt. Während Atubolu und die Gjasula-Brüder bis in die Bundesliga aufstiegen, bringt es Ergi Alihoxha immerhin auf 120 Einsätze in der Regionalliga und mehr als 150 Oberligaspiele. In der Vita des Deutsch-Albaners, der vor 32 Jahren in Freiburg geboren wurde, stehen nun aber auch Fußballspiele an der Seite des deutschen Weltmeisters von 2014: Toni Kroos. Wie kam es dazu? Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.