Ergenzingen triumphiert in Torfestival – Bösingen mit Befreiungsschlag

Die heutigen Partien des 4. Spieltags der Landesliga, Staffel 3, boten Drama, späte Wendungen und wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss. Während der TuS Ergenzingen einen packenden Auswärtssieg in Pfullingen feiern durfte, holte der VfB Bösingen seinen ersten Dreier. Der FC 07 Albstadt sicherte sich zudem einen knappen Erfolg in Schwenningen.
---
Die SG Empfingen feiert den vierten Sieg im vierten Spiel. Nach einer torlosen ersten Hälfte übernahmen die Gastgeber nach dem Seitenwechsel die Kontrolle. In der 52. Minute brachte Dennis Rebmann sein Team per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Sieben Minuten später erhöhte Denis Bozicevic in der 59. Minute auf 2:0. In der Schlussphase stellte erneut Denis Bozicevic mit Treffern in der 78. und 86. Minute den 4:0-Endstand her.
---
In einer nervenaufreibenden Partie setzte sich TuS Ergenzingen knapp in Pfullingen durch. Schon früh brachte Filip Djakovic die Gastgeber in der 8. Minute in Führung, doch noch vor der Pause drehten Julian Ciossek in der 44. Minute und Lennart Weipert in der 45. Minute die Partie. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Kenan Dogan in der 45.+5 Minute zum 2:2-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel schien der VfL durch Max Bieller in der 51. Minute wieder auf die Siegerstraße einzubiegen, doch Nico Gulde (61.) und Simon Joshua Walser (76.) sorgten für die erneute Wende zugunsten der Gäste. Der Platzverweis gegen Lennart Weipert in der 51. Minute brachte zusätzliche Brisanz in die Begegnung.
---
Der VfB Bösingen durfte den ersten Saisonsieg feiern. Gegen Harthausen/Scher gelang Julian Schneider in der 30. Minute der einzige Treffer des Tages. In einem hart umkämpften Spiel bewies Bösingen mehr Durchschlagskraft und verschaffte sich so etwas Luft im Tabellenkeller. Harthausen/Scher dagegen bleibt auch nach vier Spieltagen punktlos.
---
Der FC 07 Albstadt setzte in Schwenningen ein Ausrufezeichen. In einem taktisch geprägten Duell entschied der Treffer von Denis Mazrekaj in der 42. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Während Albstadt mit diesem Sieg in der Tabelle den Anschluss an das Mittelfeld herstellt, verpasste Schwenningen die Chance, sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen.
---
SV Nehren (3-0-0, 10:2 Tore) trifft auf TSG Balingen II (3-0-0, 10:0 Tore). Nehren setzte zuletzt 3:0 gegen FC 07 Albstadt durch, während Balingen II 2:0 gegen SC 04 Tuttlingen gewann. Beide Teams führen die Tabelle mit jeweils neun Punkten an.
---
SC 04 Tuttlingen (2-0-1, 7:2 Tore) empfängt VfL Nagold (2-0-1, 10:4 Tore). Tuttlingen verlor zuletzt 0:2 gegen TSG Balingen II, während Nagold 2:0 gegen Spvgg Freudenstadt siegte.
---
Spvgg Freudenstadt (0-0-3, 0:7 Tore) trifft auf SSC Tübingen (1-0-2, 3:7 Tore). Freudenstadt blieb bislang sieglos, Tübingen unterlag 0:3 gegen SV Croatia Reutlingen.
---
SV Croatia Reutlingen (1-0-2, 6:13 Tore) empfängt VfL Mühlheim (0-1-2, 5:9 Tore). Reutlingen gewann zuletzt 3:0 gegen SSC Tübingen, Mühlheim unterlag SG Empfingen 2:3.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________