Ergenzingen schlägt Freudenstadt – Gechingen rückt an die Spitze heran

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Im Verfolgerduell trennten sich Eutingen und Baiersbronn leistungsgerecht mit einem 1:1. Die Führung der Gastgeber resultierte aus einem Eigentor von Kevin Braun (22.), der sich wenig später selbst rehabilitierte und in der 35. Minute zum Ausgleich traf.

Felldorf/Bierlingen bestätigte seine starke Form auch in Mitteltal-Obertal. Lucian Lohmüller (13.), Leon Kaiser (25.), Thomas Baur (65.), Kevin Kiesel (86.) und Philipp Fischer (90.) trafen für die Gäste. Für die Gastgeber war Felix Bross (38.) erfolgreich.

Ein souveräner Heimsieg für Nagold II: Tobias Essig brachte sein Team früh in Führung (5.), Chris Wolfer (45.) und zweimal Niklas Watzl (45.+1, 85.) sorgten für den klaren Endstand.

Ein ausgeglichenes Spiel mit Treffern in beiden Halbzeiten: Dominik Crncec brachte die Gäste in der 40. Minute in Führung, Belmin Ajdinovic glich kurz nach Wiederanpfiff aus (47.).

