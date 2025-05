Ergenzingen, Ottenbronn und Freudenstadt stehen vor lösbaren Aufgaben

---

Ein Spiel mit besonderer Brisanz. Beide Teams befinden sich in der oberen Tabellenhälfte, Gültlingen schielt nach dem Last-Minute-Sieg in Alpirsbach sogar noch auf Rang fünf. Felldorf will sich dagegen nach der knappen Niederlage in Ottenbronn behaupten. Vieles deutet auf ein enges, intensives Spiel hin.

