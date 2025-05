Ergenzingen fegt Marschalkenzimmern mit 10:0 vom Platz – Altburg siegt

---

Der Tabellenführer setzte ein gewaltiges Ausrufezeichen. Nico Gulde eröffnete den Torreigen in der 21. Minute, Simon Joshua Walser legte drei Minuten später nach. Gulde erhöhte mit einem Doppelschlag (36., 38.) auf 4:0 zur Pause. Nach dem Seitenwechsel ging das Offensivfeuerwerk weiter: Adrian Brose (51.) und Lennart Weipert (52., 63.) machten früh alles klar. Oliver Ignacz (76.), Silas Leber (83.) und erneut Weipert (90.) stellten den zweistelligen Endstand her. Marschalkenzimmern war dem Tempo und der Wucht der Ergenzinger zu keinem Zeitpunkt gewachsen. ---

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Moritz Haible (34.) brach Baiersbronn das Spiel im zweiten Durchgang komplett auf. Bruno Ribeiro (58.), Sebastian Braun (63., 73.) und Lukas Gaiser (66.) machten aus einem knappen Spiel eine klare Angelegenheit. Baiersbronn bleibt damit auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. ---

Im Topspiel des Tages dominierten Taktik und Intensität. Beide Teams verteidigten konzentriert, ließen aber offensiv die letzte Konsequenz vermissen. Ottenbronns Yannick Binder sah in der 72. Minute Gelb-Rot – dennoch konnten die Gastgeber daraus kein Kapital schlagen. Das torlose Remis hilft keinem der beiden Teams entscheidend weiter im Aufstiegsrennen. ---

In einem umkämpften Spiel auf hohem Niveau reichte ein Treffer zur Entscheidung: Justin Göppert erzielte das Tor des Tages in der 39. Minute. Gültlingen hielt defensiv souverän dagegen und ließ Felldorf kaum zur Entfaltung kommen – ein verdienter Heimsieg für die formstarke Pflieger-Elf. ---

Freudenstadt nutzte die Überforderung des Gegners konsequent aus. Patrick Ostojic traf früh doppelt (5., 12.), Leon Lisicar erhöhte in der 28. Minute. Auch nach der Pause blieb die Djekic-Elf druckvoll: Ostojic erzielte sein drittes Tor (71.), Dogukan Süzgec (73.) und Stefan Cmomarkovic (80.) sorgten für einen standesgemäßen Heimsieg gegen einen wehrlosen Tabellenfünfzehnten. ---

Die Nullnummer war hart umkämpft, beide Teams neutralisierten sich weitgehend. Eutingen zeigte sich in der Defensive stabil, Vöhringen verteidigte kompakt, ließ aber offensiv die Durchschlagskraft vermissen. Ein Punkt, der im Abstiegskampf für Vöhringen wichtig sein könnte.

In einem richtungsweisenden Duell im Tabellenkeller ging Mitteltal früh in Führung: Leon Finkbeiner (25.) und Patrick Bartfai (29.) nutzten zwei Gündringer Fehler eiskalt. Zwar verkürzte Tchoua Krika Aboubakar kurz nach der Pause (49.), doch trotz aller Bemühungen reichte es für die Hausherren nicht mehr. Mitteltal bleibt damit im Rennen um den Relegationsplatz. ---

Ein dramatisches Finish in einem wechselhaften Spiel. Salzstetten führte durch Marco Trombetta (19.) und Moritz Plaumann (31.) mit 2:0. Doch Altburg bewies Moral: Luca Malandra verkürzte in der 57. Minute, Savino Marotta glich in der Nachspielzeit aus (90.+1). Jan Hölzle krönte das Comeback mit dem Siegtreffer in der 90.+4. Minute – ein bitterer Abend für die Gastgeber.

Die letzte Partie des Spieltags endete torlos – und das gerecht. Beide Mannschaften zeigten sich diszipliniert, ließen aber offensiv die letzte Idee vermissen. Althengstett hatte mehr Spielanteile, Nagold setzte auf schnelle Umschaltmomente. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis.

