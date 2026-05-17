Ergebnisse und Tabellen: So lief der Spieltag

Am 17. Mai steht der drittletzte Spieltag der Saison 2025/26 an - und es geht vielerorts wieder um Entscheidungen. Die Übersicht für den Spieltag - mit einigen Empfehlungen!
Übrig: Nach diesem Wochenende gibt es eine kurze Pfingstpause - mit dem Höhepunkt: dem Finaltag der Amateure!
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