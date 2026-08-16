Ergebnisse und Tabellen: So lief der 1. Spieltag! Die Saison startet am Niederrhein wieder durch - und bietet am ersten Wochenende einige Highlights. von André Nückel · Heute, 13:33 Uhr · 0 Leser

Der FC Büderich und der SC St. Tönis starten in die Oberliga. – Foto: Jens Terhardt