 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Ergebnisse da! Das war der Spieltag am Niederrhein

Die Amateurfußball-Saison ist im März angekommen - und erst jetzt starten manche Ligen wieder durch. Auf FuPa gibt es die Übersicht für den Spieltag - inklusive aller Absagen.

von André Nückel · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Augen auf den Ball, das ist der 1. März!
Augen auf den Ball, das ist der 1. März! – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3

Am 1. März 2026 endet endlich die Saison in allen Spielklassen am Niederrhein, denn endlich beenden auch Kreise wie Mönchengladbach-Viersen oder Kleve-Geldern ihre Winterpause. FuPa zeigt euch, was ansteht - inklusive vieler packender Spiele!

>>> Liveticker am Niederrhein - so steht es am Sonntag!

>>> Der FuPa-Ausfallticker für diese Woche

>>> Liveticker am Niederrhein - so steht es am Sonntag!

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Liveticker am Niederrhein - so steht es am Sonntag!

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid-Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Eine Auswahl von Spielen am 1. März 2026

Sa., 21.02.2026, 18:30 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
2
0
+Video

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
1
2
Abpfiff
+Video

Heute, 16:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
3
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
4
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
0
12
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
3
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
3
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
3
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
4
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen II
2
2
Abpfiff

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches