Ergebnisse am Freitag: SF Baumberg & KFC Uerdingen müssen liefern

Ratingen kann, muss vielleicht sogar vorlegen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Spieltag 30 in der Oberliga Niederrhein: Gespielt wird schon am Freitagnachmittag - die Holzheimer SG will im Abstiegskampf daheim den 1. FC Monheim schlagen, Tabellenführer Ratingen 04/19 braucht drei Punkte beim ETB SW Essen.

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HSG-Klassenerhalt wird immer wahrscheinlicher

________________ Liveticker: Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler

________________ Liveticker: KFC Uerdingen - Blau-Weiß Dingden

________________ Liveticker: SV Sonsbeck - TSV Meerbusch

________________ Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - SC St. Tönis

________________ Liveticker: VfB Homberg - VfB 03 Hilden

Morgen, 15:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg VfB 03 Hilden VfB Hilden 15:00 PUSH

________________ Liveticker: SV Biemenhorst - 1. FC Kleve

________________ Liveticker: FC Büderich - SpVg Schonnebeck

Morgen, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich SpVg Schonnebeck Schonnebeck 15:30 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB Homberg

Sa., 09.05.26 16:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck

So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - DJK Adler Union Frintrop

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen

So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - FC Büderich

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Biemenhorst

So., 10.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Sportfreunde Baumberg

So., 10.05.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Holzheimer SG

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