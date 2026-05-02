Ergebnisse am Freitag: SF Baumberg & KFC Uerdingen müssen liefern

Spieltag 30 in der Oberliga Niederrhein: Gespielt wird schon am Freitagnachmittag - die Holzheimer SG will im Abstiegskampf daheim den 1. FC Monheim schlagen, Tabellenführer Ratingen 04/19 braucht drei Punkte beim ETB SW Essen.
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB Homberg
Sa., 09.05.26 16:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - DJK Adler Union Frintrop
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - FC Büderich
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Biemenhorst
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Sportfreunde Baumberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Holzheimer SG
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