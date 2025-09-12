Ergebniskrise vs. Formstärke: Derby am Lindenberg

Unterschiedliche Ausgangslagen

Mit vier Punkte aus drei Spielen verlief der Auftakt in die Landesklasse für den SC 03 Weimar alles andere als wunschgemäß. Kapitän Frederik Windhauer sieht die Ursachen klar benannt: „Wir sind eine gute Mannschaft, machen aber noch zu einfache Fehler – offensiv wie defensiv.“ Der zweiten Mannschaft aus Rudolstadt, gespickt mit Oberligaerfahrung, musste sich Weimar gleich am ersten Spieltag geschlagen geben. Für Windhauer kein Beinbruch, sondern Teil des Entwicklungsprozesses einer noch jungen Truppe: „Diese Erfahrungen müssen wir erst sammeln, aber daran lässt sich arbeiten.“ Ganz anders ist die Stimmungslage beim kommenden Gegner. Der FC Einheit Bad Berka grüßt nach drei Siegen punktgleich mit Rudolstadt II von der Tabellenspitze. „Wir hatten eine gute Vorbereitung, sind mit Selbstvertrauen gestartet und als Mannschaft noch enger zusammengerückt“, sagt Maximilian Möller. Die Neuzugänge hätten zudem für mehr Breite im Kader gesorgt. Vor dem Aufeinandertreffen mit dem Thüringenliga-Absteiger Weimar kündigt er an: „Wir gehen mit vollem Selbstbewusstsein ins Derby und wollen unser Spiel durchdrücken.“ Trotz aller Euphorie bleiben die Ziele jedoch realistisch. In erster Linie muss die Mannschaft gesund bleiben. Nur dann sei ein Platz in den Top drei absolut erreichbar.

Derby als Gradmesser

Für Weimar bedeutet die Partie am Lindenberg nicht nur ein wichtiges Spiel, sondern auch die Chance, die eigenen Fans mitzunehmen. „Die Atmosphäre zuhause kann uns tragen, dazu haben wir gegen Gegner, die mitspielen wollen, meist bessere Karten“, gibt sich Windhauer optimistisch. Entscheidend wird sein, ob es den Gastgebern gelingt, Bad Berkas spielerische Qualität mit Einsatz und Konsequenz aus dem Spiel zu nehmen. „Am Ende gewinnt die Mannschaft, die den Kampf mehr annimmt und ihre Chancen nutzt“, blickt der Weimarer Kapitän voraus. Während Weimar den Grundstein für eine Aufholjagd legen möchte, will Bad Berka seine weiße Weste im Derby verteidigen. Die Fans dürfen sich also definitiv auf ein spannendes Derby freuen.

Blick nach vorn

Trotz des durchwachsenen Starts bleibt Weimar nach wie vor ambitioniert. „Wir wollen natürlich um den Aufstieg mitspielen und werden alles dafür tun“, betont Windhauer, auch wenn er den Teamerfolg klar über persönliche Ziele stellt. Für ihn steht die Weiterentwicklung der noch jungen Mannschaft im Vordergrund. Damit meint er insbesondere weniger individuelle Fehler, mehr Stabilität und ein engeres Zusammenwachsen der Mannschaft. In Bad Berka verfolgt man hingegen einen vorsichtigeren Ansatz. Nach dem Traumstart mit drei Siegen in Serie will man zunächst die Basis legen und weitestgehend verletzungsfrei durch die Saison kommen. „Ein Platz in den Top drei der Liga ist unser Ziel. Wenn alle gesund bleiben und mitziehen, ist das realistisch“, erklärt Möller. Sollte die Erfolgswelle anhalten, sei die Mannschaft aber bereit, auch nach oben zu schielen. So treffen am Wochenende zwei Teams mit unterschiedlichen Ausgangslagen, aber ähnlicher Zielsetzung aufeinander.