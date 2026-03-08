Ergebniskrise bei SVW Mainz

Weisenau. Nach der 1:3 (0:2)-Peite gegen Kellerkind Phönix Schifferstadt gibt es kein Vertun mehr: Die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz stecken in einer veritablen Ergebniskrise.
„Da muss ich leider zustimmen“, sagte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. Auf die Frage, wie viele SVW-Spieler schwach bis ganz schwach gespielt hätten, meinte Protz: „Ich möchte mich nicht auf einzelne einschießen. Ich finde, als Mannschaft waren wir erneut nicht geschlossen genug, um die Punkte in Weisenau zu behalten.“
Vor 90 Zuschauern konnten die Weisenauer dabei auch nicht von der Ampelkarte profitieren, die sich Schifferstadts Felix Kuhn wegen wiederholten Foulspiels einhandelte (62.). Es reichte lediglich noch zum 1:3-Anschlusstreffer durch den spielenden Co-Trainer Dominik Higi (75.). Zuvor hatten die Vorderpfälzer durch Tobias Riemer (3.) und Luca Krämer (39., 74.) getroffen.
„Ich muss gestehen, dass wir es spielerisch nicht gut gemacht haben“, resümierte Protz. „Natürlich hatten wir in der zweiten Halbzeit – gerade noch dem Platzverweis – deutlich mehr Ballbesitz. Allerdings verstehen wir es im Moment zu wenig, diesen ordentlichen auszuspielen und uns zu belohnen.“