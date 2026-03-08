Ergebniskrise bei SVW Mainz Landesligist SVW Mainz verliert das Heimspiel gegen Kellerkind Phönix Schifferstadt - und kann dabei auch nicht von einem Platzverweis der Gäste profitieren von Michael Heinze · Heute, 19:58 Uhr · 0 Leser

Der SVW Mainz verliert das Spiel gegen Schifferstadt. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Weisenau. Nach der 1:3 (0:2)-Peite gegen Kellerkind Phönix Schifferstadt gibt es kein Vertun mehr: Die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz stecken in einer veritablen Ergebniskrise.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Da muss ich leider zustimmen“, sagte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. Auf die Frage, wie viele SVW-Spieler schwach bis ganz schwach gespielt hätten, meinte Protz: „Ich möchte mich nicht auf einzelne einschießen. Ich finde, als Mannschaft waren wir erneut nicht geschlossen genug, um die Punkte in Weisenau zu behalten.“