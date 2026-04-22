Ergebniskosmetik der besonderen Art: Durakovics Traumtor zum 1:5

Amel Durakovics Traumtor gegen Rhede – Foto: Bastian Rupsch

In der Kreisliga A Rees/Bocholt musste der PSV Wesel II am vergangenen Spieltag eine bittere 1:5-Niederlage gegen Spitzenreiter DJK Rhede hinnehmen. Die sportliche Lage verschärft sich beim PSV damit zwar immens, doch der Ehrentreffer kurz vor dem Schlusspfiff durch Amel Durakovic wird wohl in Erinnerung bleiben und fällt in die Kategorie „Tor des Monats“.

Und so ist es passiert: Die Hereingabe aus dem linken Halbfeld wurde von einem PSV-Spieler gefährlich vors Tor abgelegt, wie Durakovic die Chance ergriff und das Spielgerät sehenswert per Fallrückzieher im Tor unterbrachte. „Ich hatte im Gefühl, dass der Ball vielleicht in die Mitte zurückgelegt wird. Es gab keine Alternative“, erklärt der Vollblutstürmer schmunzelnd. „Der Ball kam perfekt, um ihn so zu nehmen. Anders kriegst du ihn nicht aufs Tor.“ Ein besonderer Dank gilt dabei seinem Teamkollegen, der aus der Weseler Jugend kommt: „Vielen Dank an den A-Jugendspieler für die Vorlage! Jeder, der nicht gut kennt, weiß, dass ich sowas schon seid der Jugend gut beherrsche“, erzählt der 35-Jährige.

„So ist Fußball, und deshalb liebt man ihn“

So richtig Freude über seinen außergewöhnlich schönen Treffer, konnte er nach Abpfiff nicht sofort empfinden: „Die deutliche Niederlage wog zu schwer, um sich in dem Moment richtig zu freuen, aber sowas bleibt natürlich ein Leben lang im Gedächtnis, besonders, da die Kamera zum Glück noch lief“, freut er sich zumindest im Nachgang ein wenig.