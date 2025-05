Ergebniskopie aus der Hinrunde

geschrieben von Lukas Honold:

Mit einem kleinen Schützenfest wiederholten die Grün-Weißen ihr 6:1

Ergebnis aus der Hinrunde gegen das Tabellenschlusslicht aus

Steinheim. Obwohl man in der ersten Viertelstunde am Ball ordentlich

agierte und erste Halbchancen herausspielte, waren es die Gäste die

zum ersten Torerfolg kamen. In der 18. Spielminute verpassten es

die Günzer einen Abschlag im Luftduell zu klären. Auch im zweiten

Versuch konnte man den Zweikampf nicht gewinnen und ließ den

Gegner aufdrehen. Mit einem einzigen gut getimten Steilpass wurde

der Steinheimer Stürmer auf die Reise geschickt. Keeper Noah

Böckler vereitelte wie in den letzten Wochen schon häufig im 1vs1

noch sehenswert die Großchance, jedoch landete der Abpraller

erneut beim Gegner, der die Kugel dann im zweiten Anlauf über die

Linie drückte. Die Günzer ließen sich davon erstmal nicht aus der

Ruhe bringen und trieben weiter ihr Offensivspiel voran. Belohnt

wurde man dann nach Vorarbeit von Patrick Daufratshofer durch den

Ausgleich von Tim Schwarz nach etwa einer halben Stunde, welcher

dadurch bereits sein 8. Saisontor als Mittelfeldspieler erzielen konnte.

Nur fünf Minuten später erhöhten die Grün-Weißen dann sehenswert

zum 2:1. Jonas Honold schlug einen Freistoß von der Mittellinie per

Diagonalball in den Sechzehner. Dort wurde Michael Harzenetter

sträflich allein gelassen. Der Goalgetter der Hausherren nahm den

Ball gekonnt mit dem Oberkörper an und schob den Ball mit dem

nächsten Kontakt platziert und flach ins Eck. Kurz vor der Halbzeit

war es dann erneut der Kapitän der Heimelf, der nach Vorlage von

Nicolas Glöckler auf die 3:1 Pausenführung erhöhte. Dies stellte den

Knackpunkt der Partie dar. Nach dem Pausenpfiff wurden die Räume

für die Grün-Weißen größer und gleichzeitig sank die

Einsatzbereitschaft der Steinheimer. Dies hatte zur Folge, dass

neben einem verwandelten Elfmeter von Michael Harzenetter (87.

Minute) auch die beiden Außenverteidiger der Günzer durch ihren

erhöhten Offensivdrang ihr persönliches Glückserlebnis feiern

konnten. Zunächst war es Matthias Rehm, der seine dreijährige

Torflaute in Punktspielen der 1. Mannschaft in der 64. Minute

beendete. Vorangegangen war eine wunderbare diagonale

Verlagerung vom linken Strafraumeck auf die rechte Grundlinie zu

Patrick Daufratshofer, der den Ball direkt aus der Luft in den

Fünfmeterraum brachte, wo Matthias Rehm dann unhaltbar

einschädelte. In der Nachspielzeit der Partie konnte sein Gegenüber

Lukas Honold seinen mehr als 2,5-jährigen Torfluch ad acta legen,

nachdem er durch ein schönes Solo von Koffi Adekpe am ersten

Pfosten flach bedient wurde und den Fuß richtig hinhielt.