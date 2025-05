Ergebnis wird zur Nebensache

„In dieser Situation möchte ich nicht viel zum Spiel sagen, bedanke mich jedoch für die schnelle medizinische Hilfe auf Arnoldsweiler Seite. Heute konnten wir aufgrund vieler personeller Ausfälle nicht an unsere Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen“, resümierte Rotts Coach Frederique Casper.

Der Sieg der Kleeblätter war frühzeitig gesichert, denn nach 22. Minuten führten sie nach Treffern von Alexander Hürtgen, Bryant Baidoo und Lionel Kabuya-Badibanga mit 3:0 – hatten zudem einen Foulelfmeter (Baidoo) verschossen – ehe die Gäste durch Tarik Fofana nach einem „Kacktor des Monats“ zum Anschlusstreffer kamen (30.). Nach dem Wechsel verliefen die ersten 15 Minuten zerfahren, bevor die zweite gute Spielsituation von Baidoos zweitem Tor gekrönt wurde. „Heute bin ich zwar nicht ganz so zufrieden wie am Donnerstag, weil wir den Zugriff auf das Spiel nur teilweise hatten. Mit den sieben Punkten aus der ersten Spielwoche muss ich natürlich sehr zufrieden sein“, so Langen.

