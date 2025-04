Ergebnis von Wegberg-Beecks U15 ist endlich korrigiert

Groß war die Freude bei den C-Junioren des FC Wegberg-Beeck über den 2:1-Sieg am 15. März gegen die Sportfreunde Siegen gewesen. Immerhin kämpfen sie in der Staffel 2 der Regionalliga West um den Klassenerhalt. Nur: Der Schiedsrichter trug im DFBnet das Ergebnis irrtümlich verkehrt herum ein, machte so aus dem 2:1 des Aufsteigers ein 1:2 – und das, obwohl er die Torfolge und -schützen korrekt vermerkt hatte.

Drei Wochen lang wurde dieser Fehler nicht korrigiert. Das geschah erst am Montag, nachdem unsere Redaktion den Staffelleiter Stefan Korweslühr telefonisch auf den Fehler aufmerksam gemacht hatte – der korrigierte das dann auch umgehend. „Ich bin wirklich sehr froh und erleichtert, dass wir jetzt auch offiziell diese drei Punkte haben“, bekräftigt Coach Goran Kovacevic, der mit seiner väterlichen Art bei den Jungs gut ankommt und mit Oliver Neuville einen prominenten Co-Trainer hat.

Statt Zwölfter und Letzter ist ­Beecks U15 nach dem 2:1-Sieg gegen Ratingen am vergangenen Samstag in der korrekten Tabelle nun Zehnter, punktgleich mit dem auf dem rettenden Platz neun stehenden SC Verl, der lediglich die um drei Treffer bessere Tordifferenz aufweist. Folge: Nach der wenig erfolgreichen Hinrunde können die Kleeblätter den Ligaverbleib nun realistisch schaffen und gehen mit einem guten Gefühl in die lange Osterpause. Das nächste Spiel steht für sie erst am Samstag, 3. Mai an. Dann kommt der Wuppertaler SV nach Beeck.