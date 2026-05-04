„Ergebnis stimmt, aber wir können mehr“ – KFC Uerdingen siegt

„Wir wollten sie zu Fehlern zwingen“

Dann zog Tolba zum Dribbling an. Nach 17 Minuten setzte sich der ehemalige Jugendspieler des VfL Bochum sehenswert gegen einen herangrätschenden Gegenspieler durch und spielte in die Mitte. Dort stand Etienne-Noel Reck am zweiten Pfosten völlig blank und musste das Zuspiel nur noch am geschlagenen Johannes Buers ins Tor vorbeischieben. Der Aufsteiger aus Hamminkeln wirkte geschockt, der KFC blieb gefährlich. Erst wurde ein Schuss von Kaya aus guter Position zur Ecke abgewehrt, diese köpfte Torschütze Reck dann aber an die Latte (20.). Stöhr: „Die erste Viertelstunde war völlig in Ordnung. Danach haben wir das Spiel eingestellt“, sagte Stöhr. „Wir wollten sie zu Fehlern zwingen, aber das haben wir nicht mehr geschafft.“