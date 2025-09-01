Ergebnis spiegelt nicht die Leistung

Nach schwierigen Auftaktbegegnungen wollte der SVW daheim gegen die letzte Woche spielfreien Horgenzeller endlich den Karren aus dem Dreck ziehen. Das merkte man auch auf dem Spielfeld, der SVW war die bestimmende Mannschaft und machte offensiv Druck auf den SVH. Jedoch waren die Gastgeber anfällig für schnelle Konter der Horgenzeller über deren schnelle Stürmer. Eine solche Aktion nutzen die Gäste tatsächlich auch zur Führung, als Hüttenhuis über Eichler ins obere Eck traf. Danach wurde der SVW gefährlicher, über Hensler, Koltsch, Buning und Maier näherte man sich dem Tor an. Den Ausgleich erzwang man in der 7.Minute der wegen einer Verletzung anberaumten Nachspielzeit: Raphael Mauchers Freistoß von der Mittellinie verlängerte Horgenzells Kapitän Gühring ins eigene Netz.

Mit Schwung machte der SVW auch die gesamte zweite Halbzeit weiter. Zunächst schloss Stocker knapp hinter der Mittellinie ab, obwohl er alleine hätte aufs Tor zulaufen können. Danach brachte vor allem die Einwechslung von Hamdi Romdhani neue Power in den Angriff der Gastgeber. Allerdings musste man erst einen erneuten Nackenschlag hinnehmen. Unter Druck spielte Fürst den Ball an Eichler vorbei ins eigene Tor. Der SVW bewies aber Moral und kam kurz darauf nach einer Balleroberung von Petrich und Kombination über Maier und Koltsch zum erneuten Ausgleich durch Romdhani. Eigentlich spielte die gesamte zweite Halbzeit nur in einer Hälfte des Spielfeldes, doch tatsächlich kam Horgenzell zu einem weiteren Treffer. Nach einem Einwurf war der SVW unsortiert und Burkhart nutzte dieses Chaos zum dritten Tor. Zwar lief der SVW weiterhin hoch an und verlor nicht die Fassung, doch ein dritter Ausgleich war ihnen an diesem Tag nicht mehr vergönnt.

Am Ende stand vielen Akteuren die Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben ob des Ergebnisses, das dem Spielverlauf nicht entsprach und sich irgendwie nicht richtig anfühlte.