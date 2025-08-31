Der FV Ravensburg hat am fünften Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Bei der U23 des Karlsruher SC unterlag die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru mit 1:4. Dabei war die Partie lange offen, ehe die Ravensburger innerhalb weniger Minuten entscheidend den Faden verloren. „Das Ergebnis ist schwer zu erklären wenn man das Spiel nicht gesehen hat. Wir haben in der ersten Halbzeit einen Lattenschuss und dazu 3 richtig gute Torchancen und einige Schüsse auf das Tor. Es hätte zur Halbzeit 2-0 stehen können“, bilanzierte der Trainer.





Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit ließ zunächst auf Punkte hoffen. Simon Schwarz brachte den FV in der 51. Minute in Führung. Doch nur 60 Sekunden später glich Nico Engel für die Gastgeber aus. Was folgte, war ein Bruch im Ravensburger Spiel: „In der zweiten Halbzeit sind wir dann in Führung gegangen und konnten leider die Führung nicht lange halten. Auch nach dem Ausgleich haben wir direkt danach einen Lattenschuss und eine Riesenchance die wir nicht genutzt haben. Leider haben wir dann innerhalb von 7 Minuten identische Tore kassiert. Der KSC war sehr effektiv vor dem Tor und hat die wenigen Torchancen eiskalt genutzt.“ Engel sorgte in der 64. Minute für die Führung der Badener, Bekem Can Bicki legte in der 66. und 71. Minute nach – der Endstand.

Verpasste Chance auf den Befreiungsschlag



Nach dem überzeugenden Pokalerfolg unter der Woche hatte der FV auf eine Fortsetzung der Erfolgswelle gehofft. „Ja, wir wollten heute unbedingt gewinnen. Leider hat es heute nicht geklappt“, so Soyudogru. Mit nur einem Sieg aus fünf Ligaspielen stehen die Ravensburger mit vier Punkten nun auf Platz 16.