Der FV Ravensburg hat am fünften Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Bei der U23 des Karlsruher SC unterlag die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru mit 1:4. Dabei war die Partie lange offen, ehe die Ravensburger innerhalb weniger Minuten entscheidend den Faden verloren. „Das Ergebnis ist schwer zu erklären wenn man das Spiel nicht gesehen hat. Wir haben in der ersten Halbzeit einen Lattenschuss und dazu 3 richtig gute Torchancen und einige Schüsse auf das Tor. Es hätte zur Halbzeit 2-0 stehen können“, bilanzierte der Trainer.
Verpasste Chance auf den Befreiungsschlag
Nach dem überzeugenden Pokalerfolg unter der Woche hatte der FV auf eine Fortsetzung der Erfolgswelle gehofft. „Ja, wir wollten heute unbedingt gewinnen. Leider hat es heute nicht geklappt“, so Soyudogru. Mit nur einem Sieg aus fünf Ligaspielen stehen die Ravensburger mit vier Punkten nun auf Platz 16.
Fokus auf das kommende Heimspiel
Schon am Mittwoch bietet sich die Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Am sechsten Spieltag empfängt der FV den Aufsteiger Türkischer SV Singen, der ebenfalls im Tabellenkeller steht. Für Soyudogru ist die Bedeutung dieser Partie klar: „Natürlich ist der Druck jetzt größer. Wir werden am Mittwoch wieder alles geben um das Spiel zu gewinnen.“
Personelle Situation
Erleichterung gibt es immerhin bei der Kaderplanung. „Bis auf die Langzeitverletzten Spieler wie Luan Kukic, Yannik Wolff und Matteo Grabherr sind alle dabei am Mittwoch“, erklärte der Trainer. Damit steht ihm für das Heimspiel nahezu der komplette Kader zur Verfügung.
Mit Blick auf die Tabelle ist der Druck enorm gestiegen. Der FV Ravensburg braucht dringend Punkte, um nicht früh in der Saison ins Hintertreffen zu geraten. Nach der Niederlage in Karlsruhe ist die Erwartungshaltung vor eigenem Publikum klar: Nur ein Sieg kann die Situation etwas entspannen und neues Selbstvertrauen bringen.