Allgemeines
Simon Schwarz erzielte das 1:0 für den FV Ravensburg.
Simon Schwarz erzielte das 1:0 für den FV Ravensburg. – Foto: Inge Hartmann

"Ergebnis ist schwer zu erklären wenn man das Spiel nicht gesehen hat"

FV Ravensburg kassiert herbe Niederlage in Karlsruhe

Der FV Ravensburg hat am fünften Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Bei der U23 des Karlsruher SC unterlag die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru mit 1:4. Dabei war die Partie lange offen, ehe die Ravensburger innerhalb weniger Minuten entscheidend den Faden verloren. „Das Ergebnis ist schwer zu erklären wenn man das Spiel nicht gesehen hat. Wir haben in der ersten Halbzeit einen Lattenschuss und dazu 3 richtig gute Torchancen und einige Schüsse auf das Tor. Es hätte zur Halbzeit 2-0 stehen können“, bilanzierte der Trainer.

Heute, 15:00 Uhr
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
4
1
Abpfiff


Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit ließ zunächst auf Punkte hoffen. Simon Schwarz brachte den FV in der 51. Minute in Führung. Doch nur 60 Sekunden später glich Nico Engel für die Gastgeber aus. Was folgte, war ein Bruch im Ravensburger Spiel: „In der zweiten Halbzeit sind wir dann in Führung gegangen und konnten leider die Führung nicht lange halten. Auch nach dem Ausgleich haben wir direkt danach einen Lattenschuss und eine Riesenchance die wir nicht genutzt haben. Leider haben wir dann innerhalb von 7 Minuten identische Tore kassiert. Der KSC war sehr effektiv vor dem Tor und hat die wenigen Torchancen eiskalt genutzt.“ Engel sorgte in der 64. Minute für die Führung der Badener, Bekem Can Bicki legte in der 66. und 71. Minute nach – der Endstand.

Verpasste Chance auf den Befreiungsschlag

Nach dem überzeugenden Pokalerfolg unter der Woche hatte der FV auf eine Fortsetzung der Erfolgswelle gehofft. „Ja, wir wollten heute unbedingt gewinnen. Leider hat es heute nicht geklappt“, so Soyudogru. Mit nur einem Sieg aus fünf Ligaspielen stehen die Ravensburger mit vier Punkten nun auf Platz 16.

Fokus auf das kommende Heimspiel

Schon am Mittwoch bietet sich die Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Am sechsten Spieltag empfängt der FV den Aufsteiger Türkischer SV Singen, der ebenfalls im Tabellenkeller steht. Für Soyudogru ist die Bedeutung dieser Partie klar: „Natürlich ist der Druck jetzt größer. Wir werden am Mittwoch wieder alles geben um das Spiel zu gewinnen.“

Mi., 03.09.2025, 18:00 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
18:00

Personelle Situation

Erleichterung gibt es immerhin bei der Kaderplanung. „Bis auf die Langzeitverletzten Spieler wie Luan Kukic, Yannik Wolff und Matteo Grabherr sind alle dabei am Mittwoch“, erklärte der Trainer. Damit steht ihm für das Heimspiel nahezu der komplette Kader zur Verfügung.

Mit Blick auf die Tabelle ist der Druck enorm gestiegen. Der FV Ravensburg braucht dringend Punkte, um nicht früh in der Saison ins Hintertreffen zu geraten. Nach der Niederlage in Karlsruhe ist die Erwartungshaltung vor eigenem Publikum klar: Nur ein Sieg kann die Situation etwas entspannen und neues Selbstvertrauen bringen.

