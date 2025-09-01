„Ergebnis ist glücklich“: Peiting und Geretsried II trennen sich Remis

Peiting – Die Leistung in der Defensive passt. Offensiv ist beim TSV Peiting aber nach wie vor viel Luft nach oben. Das zeigte auch das Gastspiel in der Kreisliga 1 am Samstag beim TuS Geretsried II, bei dem der TSV ohne Gegentreffer blieb. Zum zweiten Mal in dieser Saison gelang den Peitingern somit ein Zu-Null-Spiel. Nach vorne gelang dem Bezirksligaabsteiger jedoch wenig Zwingendes. „Weil wir die Chancen nicht richtig zu Ende spielten“, erklärte TSV-Coach Thomas Fischer nach dem torlosen Unentschieden bei der Reserve des Bayernligisten.

„Das Ergebnis ist eher glücklich“, berichtete Fischer, da die Gastgeber über die komplette Spielzeit gesehen über ein klares Chancenplus verfügten. „Wir hatten nur ein paar Halbchancen“, erklärte Fischer, der seinem Team aber eine kämpferisch gute Vorstellung bescheinigte. „Das Spiel war von beiden Seiten hart geführt, wir haben aber gut dagegen gehalten und sind mannschaftlich geschlossen aufgetreten.“ Das Remis brachten die Peitinger in Unterzahl ins Ziel, nachdem Florian Meier die gelb-rote Karte (75.). gesehen hatte.

Die Peitinger standen gegen die gut besetzte TuS-Reserve von Beginn an sofort unter Druck. Die Platzherren verfügten über mehr Ballbesitz und sie sorgten unter anderem bei Standards immer wieder für Gefahr. TSV-Keeper Julian Floritz stand mehrfach im Fokus. „Julian hat ein paar Mal richtig gut gehalten“, lobte Fischer. Die Zeitstrafe (45.) für Meier kurz vor dem Gang in die Kabine brachte die Gäste nach dem Wechsel zusätzlich in die Bredouille. Die Unterzahl überstand der TSV unbeschadet.