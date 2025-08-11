Ergebnis „in der Höhe in Ordnung“ – Freising schlägt Moosinning klar

Der Plan von Trainer Alexander Schmidbauer war eine simpler: vorne einfach mal die Tore machen. Klingt logisch, ging aber beim ersten Heimspiel vergangene Woche schief. An der Chancenverwertung haperte es auch im ersten Durchgang am Samstag wieder. Zunächst scheiterte Christian Schmuckermeier frei stehend (15.), und nur wenige Minuten später klatschte ein Schuss des SEF-Stürmers dann auch noch an die Latte (21.).

Drittes Spiel, erster Sieg: Der SE Freising hat seinen Fehlstart in der Bezirksliga Nord gestoppt und ein Ausrufezeichen gesetzt. Das 3:0 (0:0) beim FC Moosinning, immerhin Mit-Favorit auf den Aufstieg, war am Ende mehr als verdient.

In Durchgang zwei platze dann aber endlich der Knoten. Belauerten sich beide Teams im ersten Durchgang noch und schienen auf die Fehler des anderen zu warten, gingen die Gäste aus der Domstadt nun forscher in die Partie – und wurden bald belohnt. Der Freisinger Führungstreffer entstand aus einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte. Kapitän Felix Fischer spielte anschließend einen feinen Steckpass in die Spitze, Joshua Steindorf umkurvte noch den Moosinninger Schlussmann und schloss dann zum 1:0 ab (56.).

Jetzt war der Bann gebrochen und Freising schoss sich den Frust der ersten beiden Saisonspiele von der Seele. Entschieden war das Match nach 67 Minuten: Moosinning konnte eine erste Freisinger Flanke noch klären, die zweite Hereingabe von Maximilian Rudzki landete dann aber am zweiten Pfosten, wo erneut Steindorf einschob. Kurz vor Schluss schlenzte Jonathan Kleimann den Ball flach zum 3:0-Endstand ins Tor (90.). Trainer Alexander Schmidbauer war nach dem Spiel äußerst zufrieden. „Das Ergebnis war am Ende auch in der Höhe in Ordnung“, so der Coach.