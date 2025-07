„Ergebnis erfreulich, aber kein gutes Spiel von uns“: VfB Forstinning schlägt SV Bad Heilbrunn

Nach einer schwungvollen Anfangsphase mündete die Partie laut Lösch bald in „einen Sommerkick“. Immerhin bekamen 20 VfB-Akteure Spielpraxis und eine weitere Möglichkeit, sich für die Startformation für den Ligastart am 26. Juli beim TuS Holzkirchen zu empfehlen. Am kommenden Samstag steigt beim Bezirksliga-Vertreter der Südstaffel, dem BFC Wolfratshausen, die Generalprobe für das Team von Gery Lösch.