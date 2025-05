Ergebnis enttäuschend, Warnsignal deutlich

Die Rehdener begannen engagiert, entwickelten über weite Strecken der ersten Halbzeit klare Dominanz, verpassten es jedoch, das auch in Zählbares umzumünzen. Gleich dreimal bot sich den Gastgebern eine sogenannte Hundertprozentige – doch der Ball wollte nicht ins Netz. Stattdessen zeigte sich Wolfsburg eiskalt: In der 40. Minute vollendete Jannes Drangmeister einen schnellen Konter zum 0:1. Und auch nach der Pause schlugen die Gäste wieder zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt zu – Andrea Rizzo traf nach einem weiteren Umschaltmoment zum 0:2 (56.).

In der Folge lief der BSV immer wieder an – ohne wirklich zwingend zu werden. Shkrep Stubbla hatte mit einem Pfostenschuss noch die beste Gelegenheit zum Anschlusstreffer, ehe Javier Jimenez Paris nach kurioser Kopfballvorlage des Gegners in der 80. Minute doch noch zum 1:2 traf. Mehr war aber nicht drin, auch weil Wolfsburg defensiv clever verteidigte und in der hektischen Schlussphase zahlreiche Fouls klug in den Spielfluss streute.

„Die individuelle Qualität reicht aus, um ein Spiel zu drehen“, betonte Arambasic. „Aber wenn die Konzentration fehlt, bringt dir auch Qualität nichts. Wir waren gedanklich oft zu spät, zu unpräzise, nicht giftig genug.“

Der Trainer verwies auch auf die Rahmenbedingungen der Englischen Woche: „Drei Spiele in sechs Tagen mit dem kleinsten Kader der Liga – das steckt man nicht einfach weg. Und wenn dann noch U19-Spieler fehlen und Marusenko sich verletzt, wird es eng.“

Doch trotz aller Einschränkungen stellte er klar: „Wir müssen uns wieder in einen Spannungszustand bringen. Sonst laufen wir Gefahr, auch das Pokalfinale zu verspielen.“

Die kommende Trainingswoche soll zur Regeneration und Fokussierung genutzt werden. „Das Ligafinale in Hildesheim wird nochmal ein Härtetest – und ein Gradmesser dafür, wer bereit ist, im Endspiel alles zu geben.“

Fazit: Mahnung zum rechten Zeitpunkt

Die Heimniederlage gegen Wolfsburg war kein Offenbarungseid – aber ein Warnsignal. Rehden zeigte wie so oft gute Ansätze, aber mangelhafte Effizienz, defensive Unkonzentriertheit und fehlende Schärfe in den entscheidenden Momenten. Dass das Spiel nicht mehr gedreht wurde, lag nicht an fehlendem Willen – sondern an einem klaren Spannungsverlust.

Nun ist klar: Will der BSV die Saison mit dem Pokaltitel krönen, muss ab sofort jede Trainingseinheit genutzt werden. Arambasic hat die Alarmzeichen erkannt – jetzt sind seine Spieler gefordert.

BSV Schwarz-Weiß Rehden – USI Lupo Martini Wolfsburg 1:2

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Daniel Banfalvi, Riad Stublla, Kyrylo Kozin (46. Bocar Djumo), Eric Anozie (73. Hakim Traoré), Nestor Herve Djengoue, Lovro Sindik, Shkrep Stublla, Inwoo Choi (59. Elvir Maloku), Nikita Marusenko (59. Niklas Burlage), Noah Wallenßus, Elias Beck (73. Javier Alejandro Jimenez Paris) - Trainer: Kristian Arambasic

USI Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Valeri Schlothauer, Robert Herrmann, Giosue Tortora, Lasse Homann, Jarno Engler, Melvin Luczkiewicz, Yassin Jemai, Andrea Rizzo (86. Malcolm Badu), Maurizio Grimaldi (20. Leon Ostburg) (81. Marco Barberi-Gambonello), Jannes Drangmeister - Trainer: Ludger Tusch

Schiedsrichter: Jan Kruse - Zuschauer: 85

Tore: 0:1 Jannes Drangmeister (38.), 0:2 Andrea Rizzo (56.), 1:2 Javier Alejandro Jimenez Paris (80.)

Gelb-Rot: Nestor Herve Djengoue (89./BSV Schwarz-Weiß Rehden/)