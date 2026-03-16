Ergebnis deutlicher als der Spielverlauf

Der SV Baindt II musste sich beim SV Ankenreute am Ende mit 4:1 geschlagen geben – ein Ergebnis, das den Spielverlauf nur teilweise widerspiegelt. Die Baindter zeigten im Vergleich zur Vorwoche eine deutlich verbesserte Leistung und hätten das Spiel durchaus enger gestalten können.

Baindt zeigte sich davon jedoch zunächst wenig beeindruckt und antwortete fast im direkten Gegenzug mit einer guten Gelegenheit, als eine Flanke auf Hosse im Strafraum landete, dessen Kopfball jedoch knapp sein Ziel verfehlte. In der 25. Minute erhöhte Ankenreute dann auf kuriose Weise auf 2:0: Ein Eckball segelte direkt ins Tor.

Der SVB startete engagiert in die Partie und bekam bereits in der 2. Minute die große Chance zur Führung. Nach einem Foulspiel zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, doch Manuel Brugger konnte den fälligen Elfmeter nicht im Tor unterbringen. Nur wenige Minuten später folgte die kalte Dusche: In der 5. Minute brachte eine Flanke von außen Unordnung in die Baindter Defensive, R. Braun kam im Strafraum völlig frei zum Kopfball und traf zum 1:0 für die Gastgeber.

Auch danach blieb Baindt bemüht und kam zu weiteren Chancen. In der 32. Minute hatte Keppeler Pech, als sein Abschluss nur an das Kreuzeck klatschte. Dennoch ging es mit dem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kam der SVB stark aus der Kabine. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit erspielte sich Baindt zwei große Möglichkeiten durch Schaffer, die jedoch ungenutzt blieben. Der verdiente Anschlusstreffer fiel schließlich in der 63. Minute: Nach einem Freistoß von Kronenberger verlängerte Keppeler per Kopf, Luca Bosch stand richtig und traf zum 2:1.

Die Hoffnung auf eine Aufholjagd währte allerdings nur kurz. Bereits in der 66. Minute stellte M. Issa mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. In der Folge versuchte Baindt weiter nach vorne zu spielen, doch klare Chancen blieben aus.

Den Schlusspunkt setzte schließlich L. Rief, der in der 89. Minute einen Konter zum 4:1-Endstand abschloss.

Trotz der Niederlage konnte der SV Baindt II eine deutlich bessere Leistung als in der Vorwoche gegen Weissenau zeigen. Vor allem die Anfangsphase und die starke Reaktion nach der Pause machen Mut – mit etwas mehr Konsequenz im Abschluss und einem anderen Spielverlauf hätte diese Partie durchaus enger ausgehen können.

Ausblick:

Am kommenden Sonntag steht das Derby gegen Baienfurt an. Dort trifft der SVB auf den aktuellen Tabellenführer – eine große Herausforderung, auf die man nach der verbesserten Leistung jedoch gewappnet ist. Ziel wird es sein, den Favoriten zu ärgern und im Derby vielleicht für eine Überraschung zu sorgen.

SV Baindt II: Jan Mohring, Sebastian Brenner (68. Konstantin Knisel), Patrick Späth, Kai Kostka (68. Niklas Hugger), Luca Bosch, Henry Hosse (83. Niklas Späth), Julian Keppeler, Manuel Brugger (68. Markus Wöhr), Daniel Kronenberger, Jacob Schaffer, Johannes Schnez (83. Moritz Gresser) - Trainer: Timo Geggier - Co-Trainer: Frank Senger - Co-Trainer: Daniel Schmidt

Schiedsrichter: Gianluca Ardemani - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Robin Braun (5.), 2:0 Daniel Deinhart (25.), 2:1 Luca Bosch (63.), 3:1 Mutasem Bellah Issa (66.), 4:1 Luca Rief (89.)

Besondere Vorkommnisse: Manuel Brugger (SV Baindt II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Stefan Gluns (2.).

Vorschau:

Sonntag, 22.03

13.00 Uhr: SV Baindt II – SG Baienfurt

Bericht: KK