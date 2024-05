Ergänzung im Trainerteam des TSV Steinbach II

Verbandsliga-Spitzenreiter TSV Steinbach II ergänzt sein Trainerteam zur Saison 2024/25 mit Benjamin Bender. Da TSV II – Trainer Hüsni Tahiri nach seiner Interims-Cheftrainertätigkeit bei der Regionalliga-Mannschaft auch in der Saison 2024/25 im verantwortlichen Trainerduo des TSV Steinbach Haiger steht, ist nun eine Anpassung des Trainerteams beim TSV II notwendig.

Benjamin Bender ist derzeit in der zweiten Saison Spielertrainer beim TSV Bicken. Obwohl sein Abschied nach Saisonende bereits seit Januar 2024 feststeht, belegt sein Team aktuell den zweiten Tabellenplatz und kann sogar noch über die Relegation in die Gruppenliga Gießen/Marburg aufsteigen. Seine Spielertrainer-Laufbahn startete der 35-Jährige bei der SG Dernbach/Wommelshausen. Beim TSV Steinbach II wird Bender jedoch nicht mehr aktiv spielen.

„Wir glauben, dass Benni super in unser Team und auch zur Mannschaft passt. Er besitzt die B-Lizenz, zudem kennen wir uns schon aus gemeinsamen Zeiten bei Sportfreunde Siegen und die Gespräche haben gezeigt, dass wir auch sonst in die gleichen Richtungen denken. Wir sind froh, dass es so geklappt hat und freuen uns, dass Benni ab Sommer beim TSV Steinbach ist“, sagt Vorstandsmitglied Pierre Bellinghausen.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim TSV Steinbach und bin überzeugt, dass wir den erfolgreichen Weg fortsetzen und im Trainerteam mit der Mannschaft gut zusammenarbeiten können. Die Gespräche und die festgelegten Ziele haben verdeutlicht, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und voller Tatendrang in die neue Saison starten.