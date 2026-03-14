Erfurter Torfestival in Chemnitz – Hallescher FC festigt Platz zwei

– Foto: Frank Arlinghaus

In der Regionalliga Nordost bot die heutige Fortsetzung des 26. Spieltags eine Mischung aus purer Dominanz und leidenschaftlichen Aufholjagden. Während an der Spitze der Kampf um die Verfolgerplätze hinter dem Tabellenführer entbrannte, lieferten sich die Kellerkinder nervenaufreibende Duelle, die den Puls der Fans bis zum Abpfiff in die Höhe trieben und die Tabellenkonstellation weiter verschärften.

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Vor 6607 Zuschauern erlebte der FC Carl Zeiss Jena eine bittere Heimniederlage im Thüringen-Duell gegen den ZFC Meuselwitz. Das Spiel war geprägt von Nervenstärke vom Punkt und einem späten K.o.-Schlag, der die Heimfans fassungslos zurückließ. Die Torfolge eröffnete Maxim Hessel in der 56. Minute durch einen Handelfmeter zum 1:0. Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kamen in der 67. Minute durch Florian Hansch, ebenfalls per Handelfmeter, zum 1:1-Ausgleich. Als sich bereits alles auf eine Punkteteilung eingestellt hatte, versetzte Luis Fischer den Hausherren in der 89. Minute mit dem Treffer zum 1:2-Endstand den entscheidenden Stoß. ---

Der FSV Zwickau sicherte sich vor 4035 Zuschauern drei wichtige Punkte gegen den Tabellenletzten FC Hertha 03 Zehlendorf. Die Westsachsen agierten mit der nötigen Konsequenz und ließen defensiv wenig anbrennen, während die Berliner tapfer kämpften, aber letztlich ohne Ertrag blieben. Das entscheidende Tor zum 1:0-Endstand markierte Veron Dobruna bereits früh in der 14. Minute. ---

Der BFC Dynamo feierte einen Heimsieg gegen die BSG Chemie Leipzig. Vor 2827 Zuschauern zeigten sich die Berliner effizient. Den Führungstreffer zum 1:0 erzielte Leander Fritzsche in der 43. Minute kurz vor dem Seitenwechsel. In der zweiten Halbzeit legten die Gastgeber nach: Den Endstand zum 2:0 stellte Levin Mattmüller in der 54. Minute her. ---

An der Gellertstraße erlebten die Anhänger des Chemnitzer FC einen regelrechten Schockmoment, als der FC Rot-Weiß Erfurt eine furiose erste Halbzeit auf den Rasen zauberte. Die Gäste ließen keine Zweifel an ihrer Entschlossenheit aufkommen. Den Torreigen eröffnete Romarjo Hajrulla bereits in der 2. Minute mit dem Führungstreffer zum 0:1. Die Thüringer blieben am Drücker und erhöhten in der 15. Minute durch Lucas Falcao auf 0:2. Noch vor dem Seitenwechsel wurde die Demontage der Hausherren fortgesetzt: Nathan Claxton erzielte in der 41. Minute das 0:3, bevor Obed Chidindu Ugondu in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) den 0:4-Endstand markierte. ---

In einem hochemotionalen Duell beim Aufsteiger BFC Preussen musste der Hallescher FC Schwerstarbeit verrichten, um seine Ambitionen zu unterstreichen. Die Berliner gingen zunächst mutig in Führung, als Nikolas Frank in der 32. Minute das 1:0 für die Preussen erzielte. Erst nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt zugunsten der Saalestädter. Marius Hauptmann markierte in der 61. Minute den Ausgleich zum 1:1, was den HFC beflügelte. In der 69. Minute drehte Lucas Ehrlich die Partie mit dem Treffer zum 1:2 komplett. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Max Kulke in der Nachspielzeit (90.+4) per Foulelfmeter zum 1:3-Endstand. ---

Im Abstiegskampf gab es für den FC Eilenburg den nächsten herben Dämpfer. Gegen die Zweitvertretung des 1. FC Magdeburg entwickelte sich eine zähe und von Nervosität geprägte Partie. Lange Zeit hielten die Eilenburger das Unentschieden, doch in der Schlussphase schlug die Stunde der Gäste. In der 78. Minute erzielte Eldin Dzogovic das goldene Tor zum 0:1 für die Magdeburger. ---

Im Werner-Seelenbinder-Stadion lieferten sich der FSV 63 Luckenwalde und der Greifswalder FC ein intensives Duell auf Augenhöhe. Die Gäste von der Ostsee erwischten den besseren Start und gingen in der 20. Minute durch Grace Bokake mit 0:1 in Führung. Luckenwalde gab sich jedoch nicht geschlagen. Die Belohnung folgte spät: In der 82. Minute erlöste Lucas Will die Heimfans mit dem Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---



Lok bleibt Tabellenführer mit 55 Punkten (49:19 Tore), doch das 1:2 gegen Jena hat gezeigt: Die Spitze ist nicht unantastbar. Hertha BSC II steht bei 30 Punkten (36:41 Tore) – und kommt aus zwei völlig gegensätzlichen Tagen: erst das glanzvolle 5:0 gegen Preussen, dann unter der Woche das bittere 0:1 gegen Greifswald. Das Hinspiel war ein Lok-Fest: Hertha II – Lok 2:7 vor 876 Zuschauern, Schiedsrichter Niclas Rose. Lok traf damals durch Jonas Arcalean (17.), Eren Öztürk (19.), Stefan Maderer (35., 79., 90.), Dorian Cevis (52.) und Min-Gi Kang (90.+5). Hertha II traf durch Dion Ajvazi per Foulelfmeter (37.) und Janne Berner (69.). Dieses 7:2 steht wie ein Warnschild – aber Hertha II weiß nach dem 5:0, dass man auch zu eigenen Höhen fähig ist. Lok bleibt Tabellenführer mit 55 Punkten (49:19 Tore), doch das 1:2 gegen Jena hat gezeigt: Die Spitze ist nicht unantastbar. Hertha BSC II steht bei 30 Punkten (36:41 Tore) – und kommt aus zwei völlig gegensätzlichen Tagen: erst das glanzvolle 5:0 gegen Preussen, dann unter der Woche das bittere 0:1 gegen Greifswald. Das Hinspiel war ein Lok-Fest: Hertha II – Lok 2:7 vor 876 Zuschauern, Schiedsrichter Niclas Rose. Lok traf damals durch Jonas Arcalean (17.), Eren Öztürk (19.), Stefan Maderer (35., 79., 90.), Dorian Cevis (52.) und Min-Gi Kang (90.+5). Hertha II traf durch Dion Ajvazi per Foulelfmeter (37.) und Janne Berner (69.). Dieses 7:2 steht wie ein Warnschild – aber Hertha II weiß nach dem 5:0, dass man auch zu eigenen Höhen fähig ist. ---

Morgen, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke SV Babelsberg 03 Babelsberg 14:00 live PUSH



Altglienicke ist Sechster mit 36 Punkten (32:28 Tore) – und kommt aus zwei Tiefschlägen: erst das 0:4 in Meuselwitz, dann unter der Woche das 0:2 gegen Luckenwalde. SV Babelsberg 03 steht bei 23 Punkten (33:42 Tore) und gewann zuletzt 2:1 gegen Eilenburg. Das Hinspiel gewann Altglienicke 2:1 in Babelsberg: Sydney Mohamed Sylla (35.), Jonas Nietfeld (43.), Babelsberg verkürzte durch Luis Müller (90.+6), Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer, 2444 Zuschauer. Altglienicke braucht eine Reaktion, Babelsberg kommt mit dem Gefühl, zuletzt Punkte geholt zu haben. Für beide ist es ein Spiel, das mehr über die nächsten Wochen sagt als über 90 Minuten.