Erfurter Kraftakt: Hajrulla-Doppelpack schockt 1. FC Magdeburg II

– Foto: Imago Images

In der Regionalliga Nordost wurde der heutige 23. Spieltag mit einer hochemotionalen Begegnung eröffnet. Die Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

In einem spannungsgeladenen Duell vor 1309 Zuschauern behielt der FC Rot-Weiß Erfurt die Oberhand gegen den 1. FC Magdeburg II. Die Gastgeber starteten mutig und belohnten sich in der 31. Minute mit der Führung: Marvin Pohl schlug einen Diagonalball auf die linke Seite zu Elisio Widmann, der die Kugel stark annahm, in den Strafraum zog und das Leder zum 1:0 im langen Eck versenkte. Für Widmann war es das erste Saisontor nach der ersten Saisonvorlage von Pohl. Doch die Freude der Magdeburger währte nur kurz, denn die Erfurter zeigten eine prompte Reaktion. In der 33. Minute schlug Obed Chidindu Ugondu eine Flanke von links in das Zentrum, wo Romarjo Hajrulla aus sieben Metern per Kopf zum 1:1-Ausgleich in das lange Eck einnickte. Nur drei Minuten später, in der 36. Minute, drehten die Gäste das Spiel komplett. Nach einem langen Ball von Til Linus Schwarz aus der eigenen Hälfte in die Spitze wollte Hajrulla das Leder aus 15 Metern an Keeper Kampa vorbeilegen. Der Torhüter hielt zunächst, doch der Abpraller sprang unglücklich gegen das Knie des Erfurters, wodurch Romarjo Hajrulla plötzlich allein vor dem Tor stand und den Ball zum 1:2-Halbzeitstand in das leere Netz schob.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch. In der 71. Minute nutzte der Gast einen Fehler beim Steckpass aus. Der Ball gelangte zum freien Hajrulla am Elfmeterpunkt; diesem versprang das Leder zwar kurz, doch er bewies Übersicht und legte für Benjika Caciel auf. Caciel schaute Kampa aus 18 Metern aus und versenkte zum 1:3 im rechten Eck. In der dramatischen Schlussphase keimte bei den Hausherren noch einmal Hoffnung auf. In der achten Minute der Nachspielzeit (90.+8) verwandelte Enis Bytyqi einen Foulelfmeter zum 2:3-Anschluss. Obwohl Torhüter Otto die Ecke ahnte, war der Schuss nach der Vorarbeit von Hector Hink zu platziert im linken Eck. ---

Morgen, 14:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC Greifswalder FC Greifswald 14:00 PUSH



Hier trifft ein Team der Verfolgergruppe auf die raue Realität des unteren Drittels. Hallescher FC ist Fünfter mit 35 Punkten (20 Spiele, 30:20 Tore) – eine Bilanz, die nach Kontrolle klingt. Greifswalder FC steht als 14. bei 19 Punkten (19 Spiele, 21:29 Tore) und braucht dringend Ergebnisse, weil das Tabellenende nicht weit weg ist. Das Hinspiel am 30.08.25 war eindeutig: Greifswald – Halle 0:2. Für Halle geht es darum, diese Nüchternheit erneut auf den Platz zu bringen. Für Greifswald geht es darum, aus dem eigenen Stadion diesmal nicht nur ein Ort der Hoffnung, sondern in Halle ein Ort des Widerstands zu werden. Hier trifft ein Team der Verfolgergruppe auf die raue Realität des unteren Drittels. Hallescher FC ist Fünfter mit 35 Punkten (20 Spiele, 30:20 Tore) – eine Bilanz, die nach Kontrolle klingt. Greifswalder FC steht als 14. bei 19 Punkten (19 Spiele, 21:29 Tore) und braucht dringend Ergebnisse, weil das Tabellenende nicht weit weg ist. Das Hinspiel am 30.08.25 war eindeutig: Greifswald – Halle 0:2. Für Halle geht es darum, diese Nüchternheit erneut auf den Platz zu bringen. Für Greifswald geht es darum, aus dem eigenen Stadion diesmal nicht nur ein Ort der Hoffnung, sondern in Halle ein Ort des Widerstands zu werden. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 14:00 live PUSH



Die Zahlen erzählen eine klare Geschichte – und gerade deshalb wird dieses Spiel emotional. FC Carl Zeiss Jena ist Zweiter mit 41 Punkten (19 Spiele, 38:18 Tore) und hat noch Partien in der Hinterhand. BSG Chemie Leipzig steht als 16. bei 13 Punkten (18 Spiele, 16:27 Tore) und kämpft gegen eine Lage, die keine Ausreden mehr duldet. Das Hinspiel am 02.09.25 endete 0:2 aus Chemie-Sicht: Chemie – Jena 0:2. Jena will den Druck auf Lok hochhalten, jeder Ausrutscher wäre ein Geschenk. Chemie dagegen braucht jedes Zeichen, dass die Rückrunde mehr sein kann als ein langer Kampf gegen das Unvermeidliche. Die Zahlen erzählen eine klare Geschichte – und gerade deshalb wird dieses Spiel emotional. FC Carl Zeiss Jena ist Zweiter mit 41 Punkten (19 Spiele, 38:18 Tore) und hat noch Partien in der Hinterhand. BSG Chemie Leipzig steht als 16. bei 13 Punkten (18 Spiele, 16:27 Tore) und kämpft gegen eine Lage, die keine Ausreden mehr duldet. Das Hinspiel am 02.09.25 endete 0:2 aus Chemie-Sicht: Chemie – Jena 0:2. Jena will den Druck auf Lok hochhalten, jeder Ausrutscher wäre ein Geschenk. Chemie dagegen braucht jedes Zeichen, dass die Rückrunde mehr sein kann als ein langer Kampf gegen das Unvermeidliche.



---



Der Tabellenführer unter Druck – nicht in Punkten, aber in der Wahrnehmung. Lok Leipzig steht weiter ganz oben mit 46 Punkten (20 Spiele, 41:17 Tore), obwohl zuletzt ausgerechnet Chemnitz 3:0 gegen Lok gewann. FC Eilenburg ist 17. mit 12 Punkten (19 Spiele, 17:35 Tore) und braucht jeden Zähler, um überhaupt Anschluss zu halten. Das Hinspiel am 31.08.25 war knapp und hart: Eilenburg – Lok 0:1. Für Lok ist es die Pflicht, nach dem 0:3 wieder die eigene Stabilität zu zeigen. Für Eilenburg ist es die Sehnsucht nach einem Moment, der die Tabelle für einen Nachmittag leiser macht. Der Tabellenführer unter Druck – nicht in Punkten, aber in der Wahrnehmung. Lok Leipzig steht weiter ganz oben mit 46 Punkten (20 Spiele, 41:17 Tore), obwohl zuletzt ausgerechnet Chemnitz 3:0 gegen Lok gewann. FC Eilenburg ist 17. mit 12 Punkten (19 Spiele, 17:35 Tore) und braucht jeden Zähler, um überhaupt Anschluss zu halten. Das Hinspiel am 31.08.25 war knapp und hart: Eilenburg – Lok 0:1. Für Lok ist es die Pflicht, nach dem 0:3 wieder die eigene Stabilität zu zeigen. Für Eilenburg ist es die Sehnsucht nach einem Moment, der die Tabelle für einen Nachmittag leiser macht. ---

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz FSV Zwickau FSV Zwickau 14:00 live PUSH



Hier prallt zähe Kellerarbeit auf die Ambition, oben dranzubleiben. ZFC Meuselwitz ist 13. mit 19 Punkten (18 Spiele, 22:30 Tore), FSV Zwickau steht als Vierter bei 35 Punkten (19 Spiele, 30:20 Tore). Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Zwickau 2:0. Für Meuselwitz ist das die Erinnerung an die Grenzen – und zugleich der Auftrag, zu Hause mehr zu erzwingen. Für Zwickau ist es das klassische Spiel, das man gewinnen muss, wenn man nicht nur mitlaufen, sondern oben tatsächlich mitreden will. Hier prallt zähe Kellerarbeit auf die Ambition, oben dranzubleiben. ZFC Meuselwitz ist 13. mit 19 Punkten (18 Spiele, 22:30 Tore), FSV Zwickau steht als Vierter bei 35 Punkten (19 Spiele, 30:20 Tore). Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Zwickau 2:0. Für Meuselwitz ist das die Erinnerung an die Grenzen – und zugleich der Auftrag, zu Hause mehr zu erzwingen. Für Zwickau ist es das klassische Spiel, das man gewinnen muss, wenn man nicht nur mitlaufen, sondern oben tatsächlich mitreden will. ---

Mi., 08.04.2026, 17:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen Chemnitzer FC ChemnitzerFC 17:00 PUSH





---

Mi., 11.03.2026, 19:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 19:00 live PUSH

---

Mi., 15.04.2026, 19:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 19:00 PUSH

---

Mi., 01.04.2026, 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg BFC Dynamo BFC Dynamo 19:00 PUSH