Erfurter Kraftakt: Hajrulla-Doppelpack schockt 1. FC Magdeburg II

Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 23. Spieltags.

Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg
FC CZ Jena

In der Regionalliga Nordost wurde der heutige 23. Spieltag mit einer hochemotionalen Begegnung eröffnet. Die Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt.

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
2
3

In einem spannungsgeladenen Duell vor 1309 Zuschauern behielt der FC Rot-Weiß Erfurt die Oberhand gegen den 1. FC Magdeburg II. Die Gastgeber starteten mutig und belohnten sich in der 31. Minute mit der Führung: Marvin Pohl schlug einen Diagonalball auf die linke Seite zu Elisio Widmann, der die Kugel stark annahm, in den Strafraum zog und das Leder zum 1:0 im langen Eck versenkte. Für Widmann war es das erste Saisontor nach der ersten Saisonvorlage von Pohl.

Doch die Freude der Magdeburger währte nur kurz, denn die Erfurter zeigten eine prompte Reaktion. In der 33. Minute schlug Obed Chidindu Ugondu eine Flanke von links in das Zentrum, wo Romarjo Hajrulla aus sieben Metern per Kopf zum 1:1-Ausgleich in das lange Eck einnickte. Nur drei Minuten später, in der 36. Minute, drehten die Gäste das Spiel komplett. Nach einem langen Ball von Til Linus Schwarz aus der eigenen Hälfte in die Spitze wollte Hajrulla das Leder aus 15 Metern an Keeper Kampa vorbeilegen. Der Torhüter hielt zunächst, doch der Abpraller sprang unglücklich gegen das Knie des Erfurters, wodurch Romarjo Hajrulla plötzlich allein vor dem Tor stand und den Ball zum 1:2-Halbzeitstand in das leere Netz schob.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch. In der 71. Minute nutzte der Gast einen Fehler beim Steckpass aus. Der Ball gelangte zum freien Hajrulla am Elfmeterpunkt; diesem versprang das Leder zwar kurz, doch er bewies Übersicht und legte für Benjika Caciel auf. Caciel schaute Kampa aus 18 Metern aus und versenkte zum 1:3 im rechten Eck. In der dramatischen Schlussphase keimte bei den Hausherren noch einmal Hoffnung auf. In der achten Minute der Nachspielzeit (90.+8) verwandelte Enis Bytyqi einen Foulelfmeter zum 2:3-Anschluss. Obwohl Torhüter Otto die Ecke ahnte, war der Schuss nach der Vorarbeit von Hector Hink zu platziert im linken Eck.

Morgen, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
14:00

Hier trifft ein Team der Verfolgergruppe auf die raue Realität des unteren Drittels. Hallescher FC ist Fünfter mit 35 Punkten (20 Spiele, 30:20 Tore) – eine Bilanz, die nach Kontrolle klingt. Greifswalder FC steht als 14. bei 19 Punkten (19 Spiele, 21:29 Tore) und braucht dringend Ergebnisse, weil das Tabellenende nicht weit weg ist. Das Hinspiel am 30.08.25 war eindeutig: Greifswald – Halle 0:2. Für Halle geht es darum, diese Nüchternheit erneut auf den Platz zu bringen. Für Greifswald geht es darum, aus dem eigenen Stadion diesmal nicht nur ein Ort der Hoffnung, sondern in Halle ein Ort des Widerstands zu werden.

Morgen, 14:00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
14:00live

Die Zahlen erzählen eine klare Geschichte – und gerade deshalb wird dieses Spiel emotional. FC Carl Zeiss Jena ist Zweiter mit 41 Punkten (19 Spiele, 38:18 Tore) und hat noch Partien in der Hinterhand. BSG Chemie Leipzig steht als 16. bei 13 Punkten (18 Spiele, 16:27 Tore) und kämpft gegen eine Lage, die keine Ausreden mehr duldet. Das Hinspiel am 02.09.25 endete 0:2 aus Chemie-Sicht: Chemie – Jena 0:2. Jena will den Druck auf Lok hochhalten, jeder Ausrutscher wäre ein Geschenk. Chemie dagegen braucht jedes Zeichen, dass die Rückrunde mehr sein kann als ein langer Kampf gegen das Unvermeidliche.



So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
14:00live

Der Tabellenführer unter Druck – nicht in Punkten, aber in der Wahrnehmung. Lok Leipzig steht weiter ganz oben mit 46 Punkten (20 Spiele, 41:17 Tore), obwohl zuletzt ausgerechnet Chemnitz 3:0 gegen Lok gewann. FC Eilenburg ist 17. mit 12 Punkten (19 Spiele, 17:35 Tore) und braucht jeden Zähler, um überhaupt Anschluss zu halten. Das Hinspiel am 31.08.25 war knapp und hart: Eilenburg – Lok 0:1. Für Lok ist es die Pflicht, nach dem 0:3 wieder die eigene Stabilität zu zeigen. Für Eilenburg ist es die Sehnsucht nach einem Moment, der die Tabelle für einen Nachmittag leiser macht.

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
14:00live

Hier prallt zähe Kellerarbeit auf die Ambition, oben dranzubleiben. ZFC Meuselwitz ist 13. mit 19 Punkten (18 Spiele, 22:30 Tore), FSV Zwickau steht als Vierter bei 35 Punkten (19 Spiele, 30:20 Tore). Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Zwickau 2:0. Für Meuselwitz ist das die Erinnerung an die Grenzen – und zugleich der Auftrag, zu Hause mehr zu erzwingen. Für Zwickau ist es das klassische Spiel, das man gewinnen muss, wenn man nicht nur mitlaufen, sondern oben tatsächlich mitreden will.

Mi., 08.04.2026, 17:00 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
17:00


Mi., 11.03.2026, 19:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
19:00live

Mi., 15.04.2026, 19:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
19:00

Mi., 01.04.2026, 19:00 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
19:00

