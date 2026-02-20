Erfurter Kraftakt: Hajrulla-Doppelpack schockt 1. FC Magdeburg II

In der Regionalliga Nordost wurde der heutige 23. Spieltag mit einer hochemotionalen Begegnung eröffnet. Die Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt.
In einem spannungsgeladenen Duell vor 1309 Zuschauern behielt der FC Rot-Weiß Erfurt die Oberhand gegen den 1. FC Magdeburg II. Die Gastgeber starteten mutig und belohnten sich in der 31. Minute mit der Führung: Marvin Pohl schlug einen Diagonalball auf die linke Seite zu Elisio Widmann, der die Kugel stark annahm, in den Strafraum zog und das Leder zum 1:0 im langen Eck versenkte. Für Widmann war es das erste Saisontor nach der ersten Saisonvorlage von Pohl.
Doch die Freude der Magdeburger währte nur kurz, denn die Erfurter zeigten eine prompte Reaktion. In der 33. Minute schlug Obed Chidindu Ugondu eine Flanke von links in das Zentrum, wo Romarjo Hajrulla aus sieben Metern per Kopf zum 1:1-Ausgleich in das lange Eck einnickte. Nur drei Minuten später, in der 36. Minute, drehten die Gäste das Spiel komplett. Nach einem langen Ball von Til Linus Schwarz aus der eigenen Hälfte in die Spitze wollte Hajrulla das Leder aus 15 Metern an Keeper Kampa vorbeilegen. Der Torhüter hielt zunächst, doch der Abpraller sprang unglücklich gegen das Knie des Erfurters, wodurch Romarjo Hajrulla plötzlich allein vor dem Tor stand und den Ball zum 1:2-Halbzeitstand in das leere Netz schob.
Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch. In der 71. Minute nutzte der Gast einen Fehler beim Steckpass aus. Der Ball gelangte zum freien Hajrulla am Elfmeterpunkt; diesem versprang das Leder zwar kurz, doch er bewies Übersicht und legte für Benjika Caciel auf. Caciel schaute Kampa aus 18 Metern aus und versenkte zum 1:3 im rechten Eck. In der dramatischen Schlussphase keimte bei den Hausherren noch einmal Hoffnung auf. In der achten Minute der Nachspielzeit (90.+8) verwandelte Enis Bytyqi einen Foulelfmeter zum 2:3-Anschluss. Obwohl Torhüter Otto die Ecke ahnte, war der Schuss nach der Vorarbeit von Hector Hink zu platziert im linken Eck.
