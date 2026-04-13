Erfurt zeigt Effizienz

In der Pause nutzten die Erfurter die Gelegenheit, um sich bei einem langjährigen Ehrenamtlichen zu bedanken: Peter Nitschke wurde für sein außergewöhnliches Engagement als Schiedsrichterbetreuer geehrt. Seit 15 Jahren ist er in dieser Funktion für den Verein tätig und leistet damit einen wichtigen Beitrag rund um den Spielbetrieb.

Die Anfangsphase der Partie verlief zunächst ausgeglichen, beide Teams agierten abwartend. Mit der ersten klaren Gelegenheit ging Rot-Weiß jedoch direkt in Führung: Nach einem Freistoß legte Benjika Caciel für Marco Ferdinand Wolf auf, der den Ball in der 9. Minute sehenswert zur 1:0-Führung im Tor unterbrachte. In der Folge übernahmen jedoch die Gäste zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen und erspielten sich mehr Ballbesitz sowie einige gute Möglichkeiten. Kurz vor der Pause belohnte sich Babelsberg für den Aufwand: Tobias Hasse traf in der 35. Minute zum 1:1-Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste zunächst den besseren Start, ehe eine spielentscheidende Szene die Partie kippte: In der 54. Minute sah Babelsbergs Kenny Weyh nach einem Foulspiel an Marco Wolf die Rote Karte. In Überzahl nutzten die Erfurter ihre Möglichkeiten nun konsequent. Nur zwei Minuten später brachte Til Linus Schwarz die Hausherren erneut in Führung. Nach einer Flanke von der linken Seite setzte er sich im Zentrum durch und köpfte zum 2:1 ein (56.). Rot-Weiß blieb weiterhin spielbestimmend und erhöhte in der 66. Minute auf 3:1: Nach einem gut vorgetragenen Angriff über die rechte Seite fand eine präzise Flanke von Caciel den Kopf von Raphael Assibey-Mensah, der den Ball im langen Eck unterbrachte. Mit der Führung und der Überzahl im Rücken kontrollierte Rot-Weiß das Spielgeschehen in der Folge weitgehend. Dennoch wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend, als Gian Luca Schulz in der 81. Minute nach einem Ballverlust auf 3:2 verkürzte. Die passende Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: In der 84. Minute schloss Obed Ugondu einen schnell vorgetragenen Konter souverän zum 4:2-Endstand ab. In den Schlussminuten ließ die Mannschaft nichts mehr anbrennen und brachte den verdienten Heimsieg sicher über die Zeit.

Fazit: Die Partie markiert den Auftakt in die englische Woche: Bereits am Mittwoch geht es im Steigerwaldstadion weiter, wenn Rot-Weiß die VSG Altglienicke empfängt.