Erfurt wankt, Chemie lebt: Der Samstag schärft die Lage

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Am 31. Spieltag der Regionalliga Nordost hat der Samstag die Kräfteverhältnisse spürbar verschoben. FC Rot-Weiß Erfurt ließ im Rennen um die Spitzengruppe beim 3:3 gegen FC Eilenburg Punkte liegen, während BSG Chemie Leipzig mit dem 4:2 gegen FC Hertha 03 Zehlendorf wertvollen Boden im unteren Tabellendrittel gutmachte. In einer Liga, in der der Meister in die Aufstiegsrelegation muss und sich die Abstiegsfrage noch weiter zuspitzen kann, waren diese beiden Spiele mehr als nur Zwischenstationen: Sie waren Warnsignal, Hoffnungsschimmer und Nerventest zugleich.

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Im heimischen Volksstadion lieferte sich der Greifswalder FC einen leidenschaftlichen Kampf gegen die VSG Altglienicke. In einer Partie, die von taktischer Disziplin und hoher Einsatzbereitschaft geprägt war, suchten beide Mannschaften lange nach einer Lücke im gegnerischen Abwehrverbund. Der entscheidende Moment ereignete sich noch vor der Halbzeitpause: Osman Atilgan erzielte in der 38. Minute den Treffer zum 1:0 für die Greifswalder. Trotz der Bemühungen der Berliner Gäste, in der zweiten Hälfte den Ausgleich zu erzwingen, verteidigten die Hausherren den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff. ---

In Berlin kam es zum hochemotionalen Traditionsduell zwischen dem BFC Dynamo und dem Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig. Vor einer elektrisierenden Kulisse untermauerte der Gast aus Sachsen von Beginn an seine Aufstiegsaspirationen. Das Tor des Abends fiel bereits in der ersten Halbzeit, als Ayodele Adetula in der 21. Minute den Treffer zum 0:1 markierte. In der Folge entwickelte sich eine hitzige Begegnung, in der die Berliner leidenschaftlich gegen die drohende Niederlage anrannten, jedoch immer wieder an der stabilen Defensive des Tabellenführers scheiterten. ---

FC Rot-Weiß Erfurt hat im Heimspiel gegen FC Eilenburg eine Zwei-Tore-Führung nicht ins Ziel gebracht und beim 3:3 einen schmerzhaften Dämpfer hinnehmen müssen. Nach den Treffern von Ben-Luca Moritz in der 30. Minute und Obed Chidindu Ugondu in der 33. Minute schien die Partie früh in die gewünschte Richtung zu kippen. Doch Eilenburg blieb im Spiel und arbeitete sich mit großer Entschlossenheit zurück. Nach dem Anschluss von Corvin Kosak in der 58. Minute glich Tom Ronny Fischer in der 72. Minute aus. Raphael Assibey-Mensah brachte Erfurt in der 79. Minute noch einmal nach vorn, ehe Noah Baumann nur zwei Minuten später zum 3:3-Endstand traf. Erfurt liegt damit bei 58 Punkten auf Rang drei, verpasste aber die Chance, den Druck auf die Konkurrenz weiter zu erhöhen. Eilenburg bleibt mit 23 Punkten Vorletzter, hat sich mit diesem Comeback aber ein kräftiges Lebenszeichen erkämpft.

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Für BSG Chemie Leipzig war dieses 4:2 ein Sieg mit Wucht und Bedeutung. Vor 4999 Zuschauern legte die Mannschaft mit den Treffern von Stanley Ratifo in der 30. Minute und Kay Seidemann in der 31. Minute einen furiosen Start hin. Doch auch diese Partie blieb nicht geradlinig. FC Hertha 03 Zehlendorf kam nach der Pause mutig zurück und stellte die Gastgeber plötzlich vor große Fragen. Nasuhi Noah Jones traf in der 49. Minute zum Anschluss, Diren-Mehmet Günay glich nur eine Minute später zum 2:2 aus. In dieser Phase drohte Chemie das Spiel aus der Hand zu verlieren. Doch in der Schlussphase sorgte Julius Hoffmann mit seinen Treffern in der 85. und 87. Minute für die Entscheidung. Chemie Leipzig verbessert sich auf 34 Punkte und verschafft sich Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Hertha 03 Zehlendorf bleibt mit 14 Punkten abgeschlagen Letzter und steht dem Abstieg weiter bedrückend nah.

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Morgen, 14:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC Hertha BSC Hertha BSC II 14:00 live PUSH

Der Hallescher FC hat nach dem 0:0 bei Lok Leipzig weiter 57 Punkte auf dem Konto und bleibt Dritter. Das Ergebnis war solide, der ganz große Befreiungsschlag im Aufstiegsrennen aber blieb aus. Hertha BSC II verlor zuletzt 0:1 gegen die BSG Chemie und steht mit 39 Punkten im engen Mittelfeld, ohne sich schon wirklich sicher fühlen zu dürfen. Das Hinspiel gewann Hertha BSC II überraschend mit 1:0. Genau darin liegt die Mahnung für Halle. Die Gastgeber sind zu Hause klar favorisiert, dürfen aber keine Nachlässigkeit zeigen. Für den HFC ist es ein Pflichtspiel im Rennen um die Spitzengruppe, für die Berliner U23 ein Duell, in dem schon ein Punkt enorm wertvoll wäre. ---

Morgen, 14:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC ZFC Meuselwitz Meuselwitz 14:00 live PUSH

Der Chemnitzer FC sammelte mit dem 2:1 bei Hertha 03 den nächsten wichtigen Sieg und liegt mit 41 Punkten auf Rang acht. ZFC Meuselwitz kassierte beim 0:3 gegen Erfurt einen harten Rückschlag und bleibt mit 32 Punkten gefährdet. Die Gäste haben nach unten nur wenig Puffer, die Lage bleibt angespannt. Das Hinspiel gewann Chemnitz deutlich mit 4:1. Auch das macht die Ausgangslage klar. Der CFC hat die Chance, seine ordentliche Position weiter zu festigen, während Meuselwitz dringend Antworten braucht. Gerade für die Gäste ist es ein Spiel, in dem die Tabelle nicht nur mitläuft, sondern im Hinterkopf bei jeder Aktion spürbar sein dürfte. ---

Morgen, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen SV Babelsberg 03 Babelsberg 14:00 PUSH

BFC Preussen hat mit dem 1:0 in Zwickau und dem 3:2 im Nachholspiel gegen Hertha 03 starke Tage hinter sich. Der Aufsteiger steht mit 44 Punkten auf Rang sieben und wirkt stabil. Babelsberg kassierte beim 2:3 gegen Luckenwalde einen schmerzhaften Rückschlag und steckt mit 32 Punkten weiter gefährlich nah an der Abstiegszone. Das Hinspiel gewann Preussen in Babelsberg spektakulär mit 5:2. Auch diesmal bringen die Berliner das bessere Gefühl mit. Für Babelsberg ist die Lage heikel: Nach unten ist kaum Luft, nach oben kaum Entlastung. Preussen dagegen kann mit einem weiteren Sieg eine ohnehin starke Saison noch weiter vergolden. ---

Magdeburg II wurde beim 1:5 in Altglienicke hart erwischt und fiel auf Rang neun zurück. Nun wartet mit dem FC Carl Zeiss Jena eines der formstärksten Teams der Liga. Die Thüringer drehten zuletzt das Topspiel gegen Greifswald spät zum 2:1 und bleiben mit 63 Punkten erster Verfolger von Lok Leipzig. Schon das Hinspiel gewann Jena mit 2:1. Für die Gäste ist dieses Spiel Pflicht und Prüfung zugleich. Jeder Patzer kann im Titelrennen entscheidend sein. Magdeburg II besitzt dagegen die Chance, nach dem Rückschlag direkt ein Zeichen zu setzen. Gerade U23-Teams sind schwer zu greifen – und genau das macht diese Aufgabe für Jena so brisant. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde FSV Zwickau FSV Zwickau 14:00 PUSH

Der FSV 63 Luckenwalde reist mit neuem Selbstvertrauen in dieses Heimspiel. Das 3:2 in Babelsberg war ein wichtiger Befreiungsschlag, der die Mannschaft auf 39 Punkte brachte. FSV Zwickau setzte sich zuletzt 1:0 gegen BFC Preussen durch und ist mit 55 Punkten Fünfter. Nach vorn lebt die Hoffnung, nach hinten droht kein akuter Druck. Das Hinspiel gewann Zwickau klar mit 3:0. Doch Luckenwalde hat gezeigt, dass es gegen direkte und namhafte Konkurrenz gefährlich sein kann. Für die Gastgeber ist es ein Spiel, mit dem sie sich weiter von unten lösen könnten. Zwickau dagegen darf im Rennen um die Spitzengruppe keinen Rhythmusverlust zulassen.