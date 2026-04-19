Erfurt triumphiert in Meuselwitz – Remis im Eilenburger Krimi

– Foto: Imago Images

In der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Sonntag der 30. Spieltag mit zwei packenden Begegnungen fortgesetzt. Während in Thüringen ein deutlicher Auswärtssieg die Ambitionen eines Traditionsvereins im oberen Tabellendrittel unterstrich, lieferten sich die Teams in Sachsen einen hochemotionalen Schlagabtausch im Kampf um wichtige Zähler für die Tabellenplatzierung, der bis in die Schlussphase für große Spannung sorgte.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Im Ernst-Abbe-Sportfeld sahen 7122 Zuschauer ein hochdramatisches Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den Greifswalder FC. Die Gäste gingen in der 17. Minute durch Soufian Benyamina mit 0:1 in Führung. Kurz vor der Pause bot sich den Thüringern die große Chance zum Ausgleich, doch Maxim Hessel scheiterte in der 45. Minute mit einem Foulelfmeter am Greifswalder Torwart Jakub Jakubov. In der zweiten Halbzeit drängte Jena leidenschaftlich auf die Wende. Manassé Eshele erzielte in der 66. Minute den Ausgleich zum 1:1. Als sich die Zuschauer bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, sorgte Timon Burmeister in der Nachspielzeit (90.+4) mit dem Treffer zum 2:1-Endstand für grenzenlosen Jubel. ---

Vor 4164 Fans setzte sich der FSV Zwickau gegen den Aufsteiger BFC Preussen durch. In einer intensiv geführten Partie fiel die Entscheidung nach etwas mehr als einer Stunde: Lennert Möbius traf in der 69. Minute zum 1:0. In der hitzigen Schlussphase schwächten sich die Berliner Gäste, als Leo Sommerfeld in der 90. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. ---

Ein torreiches Spektakel lieferten sich der SV Babelsberg 03 und der FSV 63 Luckenwalde im Karl-Liebknecht-Stadion. Die Gäste gingen in der 19. Minute durch Len Neumann mit 0:1 in Führung, doch postwendend glich Paul-Roman Wegener in der 20. Minute zum 1:1 aus. Luckenwalde zeigte sich jedoch eiskalt in der Chancenverwertung: Tim Luis Maciejewski erzielte in der 36. Minute das 1:2, bevor Mike Bachmann in der 45. Minute sogar auf 1:3 erhöhte. In der zweiten Hälfte kam Babelsberg durch Linus Queißer in der 59. Minute noch einmal auf 2:3 heran, konnte die Niederlage im Brandenburg-Duell jedoch nicht mehr abwenden. ---

Vor 379 Zuschauern musste der FC Hertha 03 Zehlendorf eine bittere Heimniederlage gegen den Chemnitzer FC hinnehmen. Bereits in der 4. Minute bot sich den Gästen die Chance zur Führung, doch Domenico Alberico scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Alexios Dedidis. Zehlendorf nutzte die Verunsicherung und ging in der 33. Minute durch Niklas Doll mit 1:0 in Führung. Chemnitz reagierte jedoch noch vor dem Seitenwechsel: Jonas Marx markierte in der 41. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Entscheidung in dieser Begegnung fiel in der zweiten Halbzeit durch einen weiteren Strafstoß, den Felix Müller in der 64. Minute zum 1:2-Endstand verwandelte. ---

Im Traditionsduell zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und dem Hallescher FC bekamen die 8494 Zuschauer im Bruno-Plache-Stadion trotz einer leidenschaftlichen Atmosphäre keine Tore zu sehen. In einer von Taktik geprägten Begegnung neutralisierten sich die beiden Aufstiegsaspiranten weitgehend, was die Spannung jedoch über die gesamte Spielzeit aufrechterhielt. Lok Leipzig verteidigt durch das Unentschieden mit nun 65 Punkten die Tabellenführung. ---

Einen deutlichen Heimerfolg feierte die VSG Altglienicke gegen den Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. Vor 213 Zuschauern dominierten die Hausherren die Partie fast nach Belieben. Der Torreigen begann bereits früh, als Erik Tallig in der 2. Minute zum 1:0 traf. Die Magdeburger kamen zwar durch Felix Vogler in der 34. Minute zum 1:1-Ausgleich, doch noch vor der Pause brachte Jonas Nietfeld in der 43. Minute die VSG wieder mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel schraubte Altglienicke das Ergebnis weiter in die Höhe: Erneut Erik Tallig in der 50. Minute zum 3:1, gefolgt von Jonas Nietfeld in der 63. Minute mit dem 4:1. Den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand setzte Mehmet Ibrahimi in der 64. Minute. ---

In einer hochemotionalen Begegnung sicherte sich die BSG Chemie Leipzig einen überaus wichtigen Auswärtssieg gegen Hertha BSC II. In einer hart umkämpften Partie, in der beide Teams leidenschaftlich um jeden Zentimeter Rasen rangen, fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Kay Seidemann erzielte in der 83. Minute den erlösenden Treffer zum 0:1 für die Chemiker. ---

Der FC Rot-Weiß Erfurt ließ keine Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen und feierte einen souveränen Erfolg beim ZFC Meuselwitz. Die Gäste agierten von Beginn an konzentriert und belohnten sich früh für ihren engagierten Auftritt. In der 25. Minute erzielte Lucas Falcao den Führungstreffer zum 0:1. Erfurt blieb am Drücker und baute den Vorsprung noch vor dem Seitenwechsel aus: Marco Wolf markierte in der 37. Minute das Tor zum 0:2. Auch in der zweiten Halbzeit kontrollierte Erfurt das Geschehen und sorgte schließlich für die endgültige Entscheidung. In der 75. Minute traf erneut Lucas Falcao zum 0:3-Endstand. ---

Die Zuschauer sahen in hochemotionales Unentschieden zwischen dem FC Eilenburg und dem BFC Dynamo. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart und versetzten ihre Fans bereits in der 3. Minute in Jubel, als Moritz Kretzer das Tor zum 1:0 erzielte. Die Berliner Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kämpften sich leidenschaftlich zurück in die Partie. In der 28. Minute markierte Moritz Polte den Ausgleich zum 1:1. Die Freude des BFC währte jedoch nur kurz, denn Eilenburg antwortete prompt: Corvin Kosak brachte die Sachsen in der 33. Minute mit 2:1 erneut in Führung. In der zweiten Halbzeit drängte der BFC Dynamo mit viel Vehemenz auf den erneuten Ausgleich. Die Bemühungen wurden in der 72. Minute belohnt, als Amiro Amadou den Treffer zum 2:2-Endstand erzielte.