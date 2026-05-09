 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Erfurt siegt deutlich, Chemnitz triumphiert im Derby-Drama

Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 33. Spieltags.

von red · Heute, 17:56 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg
FC CZ Jena

In der Regionalliga Nordost bot die heutige Fortsetzung des 33. Spieltags packenden Fußball und hochemotionale Momente. Während ein Thüringer Traditionsklub seine Ambitionen auf die vorderen Plätze mit einer dominanten Vorstellung untermauerte, sorgten späte Treffer in den anderen Stadien für Jubel.

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Gestern, 19:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
0
2

In einer von enormer Spannung geprägten Kulisse vor 11447 Zuschauern untermauerte der FC Carl Zeiss Jena seine Ambitionen auf den Titel. Bereits in der 11. Minute brachte Timon Burmeister die Thüringer mit dem Treffer zum 0:1 in Führung. Die Saalestädter bemühten sich um eine Antwort, doch noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Alexander Prokopenko in der 41. Minute auf 0:2. Die Hoffnungen der Hallenser auf eine Aufholjagd erhielten in der zweiten Halbzeit einen herben Dämpfer, als Niklas Landgraf in der 63. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl gelang es Halle nicht mehr, die drohende Niederlage abzuwenden.

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Gestern, 19:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
1
1
Abpfiff

Im Berliner Duell zwischen Hertha BSC II und der VSG Altglienicke teilten sich beide Mannschaften nach einer intensiven Begegnung die Punkte. Die Gäste aus Altglienicke erwischten den besseren Start und gingen in der 24. Minute durch Mehmet Ibrahimi mit 0:1 in Führung. Lange Zeit verteidigte die VSG diesen Vorsprung, doch die Hertha-Reserve gab sich nicht geschlagen. In der 75. Minute erzielte Eliyas Strasner den Ausgleich zum 1:1. In der Schlussphase wurde es hitzig, als Luis Maria Zwick von der VSG Altglienicke in der 83. Minute die Rote Karte sah. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte Hertha II keinen weiteren Treffer erzielen.

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Gestern, 19:00 Uhr
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
3
2

Die BSG Chemie Leipzig feierte einen Heimsieg gegen den FC Eilenburg. Die Hausherren starteten schwungvoll und gingen bereits in der 9. Minute durch Nils Lihsek mit 1:0 in Führung. In einer emotional geführten ersten Halbzeit baute Cyrill Akono den Vorsprung in der 32. Minute auf 2:0 aus. Kurz vor dem Pausenpfiff keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als in der 43. Minute durch ein Eigentor von Julian Bell der Anschlusstreffer zum 2:1 fiel. In der zweiten Hälfte blieb Chemie jedoch die spielbestimmende Mannschaft. Den Schlusspunkt setzte schließlich Stanley Ratifo, der in der 76. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1 verwandelte. Corvin Kosak gelang in der 88. Minute noch der 2:3-Anschlusstreffer.

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Heute, 14:00 Uhr
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
5
2

Vor 5658 Zuschauern im Steigerwaldstadion zeigte der FC Rot-Weiß Erfurt eine souveräne Vorstellung gegen den Tabellenletzten FC Hertha 03 Zehlendorf. Die Gastgeber ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen. Den Grundstein für den Erfolg legte Obed Chidindu Ugondu, der bereits in der 3. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte und in der 13. Minute erneut per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Kurz vor dem Pausenpfiff keimte bei den Gästen Hoffnung auf, als Ron Wachs in der 45. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. In der zweiten Halbzeit spielten die Erfurter jedoch ihre Überlegenheit aus: Lucas Falcao traf in der 67. Minute zum 3:1, bevor Romarjo Hajrulla in der 71. Minute auf 4:1 stellte. Erneut Lucas Falcao schraubte das Ergebnis in der 76. Minute auf 5:1 hoch. Den Schlusspunkt einer torreichen Begegnung setzte Nicolas Hebisch in der 89. Minute mit dem Treffer zum 5:2-Endstand.

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Heute, 14:00 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
2
1
Abpfiff

Vor 226 Zuschauern empfing der Aufsteiger BFC Preussen die Gäste vom ZFC Meuselwitz. Zunächst schien die Überraschung für die Thüringer greifbar, als Califo Balde in der 21. Minute das 0:1 markierte. Die Berliner zeigten jedoch eine Reaktion und kämpften sich nach dem Seitenwechsel zurück in die Partie. Nikolas Frank erzielte in der 53. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die hochemotionale Entscheidung fiel erst in der Schlussphase: In der 89. Minute war es Fritz Schröder, der zum 2:1-Siegtreffer traf.

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Heute, 16:00 Uhr
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
3
2
Abpfiff

Ein Highlight war das Derby zwischen dem Chemnitzer FC und dem FSV Zwickau, das 7362 Zuschauer in seinen Bann zog. Nach einer intensiven, aber torlosen ersten Hälfte überschlugen sich nach dem Wiederanpfiff die Ereignisse. Niclas Walther brachte die Chemnitzer in der 53. Minute mit 1:0 in Führung, doch die Antwort der Gäste folgte postwendend: Nur eine Minute später glich Luca Prasse in der 54. Minute zum 1:1 aus. Die Gastgeber ließen sich nicht beirren und gingen durch Tobias Stockinger in der 57. Minute mit 2:1 erneut in Front. Zwickau bewies jedoch große Moral und kam durch den Treffer von Marc-Philipp Zimmermann in der 71. Minute zum 2:2-Ausgleich. In einer dramatischen Schlussphase erzielte Felix Müller in der 89. Minute den viel umjubelten Treffer zum 3:2-Endstand für den CFC.

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Morgen, 14:00 Uhr
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
14:00live

Kaum ein Spiel dieses Spieltags ist so aufgeladen wie dieses. Greifswalder FC hat mit dem 6:0 in Eilenburg ein wuchtiges Lebenszeichen gesendet und sich auf 34 Punkte verbessert. Das Team steht zwar nur auf Rang 15, geht aber mit neuem Mut in dieses Heimspiel. Lok Leipzig dagegen reist nach dem bitteren 1:3 gegen BFC Preussen mit schwerem Gepäck an. Der Tabellenführer hat plötzlich nur noch zwei Punkte Vorsprung und steht nun unter maximaler Beobachtung.

Für Lok ist klar: Ein weiterer Patzer könnte den Platz an der Spitze kosten. Greifswald kann mit einem mutigen Auftritt nicht nur sich selbst helfen, sondern auch das Titelrennen endgültig aufreißen. Genau deshalb knistert dieses Duell. Es ist ein Spiel zwischen Druck und Gelegenheit, zwischen Tabellenführung und der Furcht vor dem falschen Moment.

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Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
14:00live

1. FC Magdeburg II hat mit dem 2:0 bei Zehlendorf den nächsten reifen Auftritt hingelegt und steht nun bei 46 Punkten auf Rang neun. Der Aufsteiger kann eine bemerkenswerte Saison noch weiter veredeln. SV Babelsberg 03 ist mit 38 Punkten Zwölfter und damit zwar nicht im freien Fall, aber noch längst nicht in völliger Entspannung. Die Gäste haben in dieser Saison zu oft zwischen stark und wacklig gependelt.

Für Magdeburg II ist dieses Heimspiel die Chance, weiter nach oben zu klettern und die starke Spielzeit mit Nachdruck zu untermauern. Babelsberg braucht Punkte, um das Saisonende ohne neue Unruhe zu erreichen. Es ist ein Spiel, in dem die Leichtigkeit der jungen Gastgeber auf die Erfahrung eines Traditionsklubs trifft, der sich Stabilität wünscht.

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Morgen, 14:00 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
14:00

FSV 63 Luckenwalde hat mit dem 1:0 bei Hertha BSC II einen wichtigen Schritt gemacht und steht nun bei 42 Punkten. Das gibt der Mannschaft ein deutlich ruhigeres Gefühl vor den letzten beiden Spieltagen. BFC Dynamo verlor 1:2 in Jena und bleibt mit 36 Punkten in einer Position, die noch immer unangenehm genug ist, um Nervosität zu erzeugen. Ein Auswärtssieg würde vieles entspannen, eine weitere Niederlage dagegen den Druck hochhalten.

Gerade deshalb ist dieses Duell von stiller, aber echter Brisanz. Luckenwalde kann sich mit einem Heimsieg endgültig von Sorgen lösen und eine ordentliche Saison krönen. BFC Dynamo dagegen muss aufpassen, den Endspurt nicht aus der Hand zu geben. Es ist ein Spiel, das weniger vom Glanz als von der Konsequenz lebt.

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