Erfurt setzt ein Zeichen – Chemnitz nach 0:3 mit Aufholjagd

Im Kampf um die Spitzenplätze meldet sich Rot-Weiß Erfurt mit einem Pflichtsieg zurück, während sich Chemnitz und Luckenwalde in einem spektakulären Schlagabtausch mit 3:3 trennen, der beide Teams emotional forderte. Die heutige Fortsetzung des 19. Spieltags der Regionalliga Nordost bot Tempo, Dramatik und Wendungen.

Altglienicke und Lok Leipzig lieferten ein Spiel, das seinem Status als Spitzenduell gerecht wurde. Die Gäste erwischten den besseren Beginn und gingen durch Farid Abderrahmane früh in Führung, als dieser nach 19 Minuten traf. Doch Altglienicke antwortete sofort: Jonas Nietfeld glich nach 23 Minuten aus und brachte die Partie in jene Offenheit, die sie später so prägen sollte. Kurz vor der Pause schlug Lok wieder zu – Djamal Ziane setzte nach 45 Minuten das 1:2 und bescherte Leipzig ein psychologisch wichtiges Momentum. Doch Altglienicke gab sich nicht geschlagen. Jonas Nietfeld erzielte in der 72. Minute den erneuten Ausgleich. Ayodele Adetula brachte Lok in der 83. Minute endgültig auf die Siegerstraße.

In Babelsberg sah zunächst alles nach einem erfolgreichen Abend für die Gastgeber aus. George Didoss brachte die Filmstädter nach 20 Minuten in Führung. Doch Meuselwitz brauchte nur wenig Anlaufzeit, um sich in die Partie zurückzukämpfen: Cemal Kaymaz traf nach 31 Minuten zum Ausgleich. Nach der Pause überraschten die Gäste. Hendrik Wurr drehte die Partie mit seinem Treffer in der 47. Minute, ehe Babelsberg durch Jeremy Postelt nach 70 Minuten nochmals gleichzog. Luis Fischer traf in der 76. Minute zum 2:3-Endstand. Für Babelsberg ist die Niederlage ein schmerzhafter Rückschlag.

Das Spiel wurde abgesagt. Der BFC Preussen teilt das dazu über Instagram mit: "Nach einer gemeinsamen Platzbegehung mit den Verantwortlichen des NOFV müssen wir unser für morgen angesetztes Spiel gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf leider absagen. Die aktuellen Platzbedingungen lassen eine ordnungsgemäße Durchführung der Partie nicht zu. Ein Nachholtermin wird zeitnah bekannt gegeben."

Rot-Weiß Erfurt wollte nach den jüngsten Erfolgen weiter Kurs auf die Spitze halten – und tat dies in einer Partie, die weniger von Offensivfeuerwerk, dafür umso mehr von Geduld, Stabilität und Disziplin geprägt war. Die Erlösung für die Gastgeber kam nach 52 Minuten: Stanislav Fehler traf zum 1:0 und setzte den entscheidenden Akzent in einer körperbetonten Begegnung, in der der BFC zwar dagegenhielt, aber seine Chancen nicht nutzen konnte.

In Chemnitz entwickelte sich ein emotionales Spiel – ein Nervenspiel, das der FSV 63 Luckenwalde zunächst dominierte, am Ende aber dennoch den Sieg aus den Händen gab. Fabio Schneider trat gleich zweimal entschlossen in Erscheinung: Er traf nach 13 Minuten zur Führung und legte nach 40 Minuten den zweiten Treffer nach. Als Andreas Pollasch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 0:3 erhöhte, schien die Partie entschieden. Doch Chemnitz bewies eine bemerkenswerte Moral und startete im zweiten Durchgang eine furiose Aufholjagd. Dejan Bozic verkürzte in der 63. Minute, ehe Tom Baumgart das Stadion mit seinem Treffer in der 87. Minute endgültig elektrisierte. In der Schlussphase gelang Tobias Müller in der zweiten Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch der Ausgleich zum 3:3. Für Luckenwalde bleibt ein schmerzhafter Punktverlust nach starker erster Hälfte, während Chemnitz sich für eine beeindruckende Energieleistung mit einem Punktgewinn belohnt.

Halle kommt mit einem Punkt aus Berlin zurück: Das 1:1 beim BFC Dynamo war ein Schlagabtausch, bei dem Serhat Polat erneut Verantwortung übernahm und den Ausgleich erzielte. In der Tabelle steht Halle im oberen Mittelfeld. Magdeburg II hat beim 2:1 gegen Chemie Leipzig wichtige Moral bewiesen. Robert Leipertz traf früh, nach dem Ausgleich von Stanley Ratifo zeigte die Mannschaft große Ruhe und fand in Albert Frank Millgramm den späten Matchwinner. Das Hinspiel entschied Halle mit 1:0 durch ein Eigentor, allerdings endete die Partie damals mit einer Gelb-Roten Karte für Jan Löhmannsröben. Diesmal dürfte es spielerisch deutlich intensiver werden – die Gäste reisen mit neuem Selbstvertrauen. Zudem steckt viel Brisanz im Duell zweier Teams aus Sachsen-Anhalt.

Morgen, 14:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau FC Eilenburg Eilenburg

Zwickau kommt mit einem gewaltigen Statement aus Leipzig: Das 2:0 gegen Tabellenführer Lok war ein Ausrufezeichen. Oliver Fobassam und Maximilian Somnitz trafen, zudem verteidigte der FSV mit beeindruckender Souveränität. Eilenburg dagegen feierte mit dem 1:0 gegen den BFC Preussen einen Lichtblick. Timo Mauer erzielte früh das Tor des Tages, und die Mannschaft verteidigte den knappen Vorsprung mit kompromissloser Leidenschaft. Das Hinspiel gewann Eilenburg überraschend deutlich mit 3:0. Zwickau hat also eine Rechnung offen – und diesmal sind die Rollen klar verteilt.

Morgen, 14:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena

Hertha BSC II erzielte einen 3:1-Erfolg in Meuselwitz. Die Mannschaft präsentierte sich effizient und zeigte besonders in der zweiten Halbzeit große Zielstrebigkeit – Janne Berner, Shalva Ogbaidze und Oliver Rölke trugen sich in die Torschützenliste ein. Jena dagegen musste sich beim 1:1 gegen Babelsberg mit einem Punkt zufriedengeben. Manassé Eshele traf kurz vor der Pause, doch die Mannschaft schaffte es nicht, die Führung über die Zeit zu bringen. Dennoch bleibt der FC Carl Zeiss erster Verfolger von Spitzenreiter Lok Leipzig. Das Hinspiel gewann Jena knapp mit 1:0 durch Nils Butzen. Hertha II aber wirkt nun stabiler – ein Duell, das mehr Spannung verspricht als der Tabellenstand vermuten lässt.

Morgen, 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Greifswalder FC Greifswald