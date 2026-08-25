Erfurt in Torlaune, Chemnitz siegt im Spitzenspiel bei Lok Leipzig

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In einer intensiv geführten Begegnung sicherte sich der Chemnitzer FC einen Auswärtserfolg beim 1. FC Lokomotive Leipzig. Die Gäste entschieden das Spiel erst in einer hochemotionalen Schlussphase: Ron Berlinski brachte Chemnitz in der 77. Minute mit 0:1 in Führung, ehe Tom Baumgart in der 81. Minute den Treffer zum 0:2-Endstand erzielte.

– Foto: Imago Images

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Der BFC Dynamo feierte im Hauptstadtduell einen Heimsieg gegen den BFC Preussen. Die Torfolge eröffnete Ludwig Bölke, der die Hausherren in der 38. Minute mit 1:0 in Front brachte. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Levin Mattmüller in der 48. Minute den Treffer zum 2:0-Endstand nach. ---

Vor 2010 Zuschauern sicherte sich der 1. FC Magdeburg II einen knappen Heimerfolg gegen die BSG Chemie Leipzig. Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte Magnus Baars bereits in der 3. Minute zum 1:0. In der zweiten Halbzeit bot die Begegnung ein dramatisches Szenario, als Kevin Manthey vom 1. FC Magdeburg II in der 49. Minute mit einem Foulelfmeter am Leipziger Torwart Marcel Bergmann scheiterte. ---

Vor 1186 Zuschauern feierte der Tabellenführer FC Rot-Weiß Erfurt eine Machtdemonstration beim FSV 63 Luckenwalde. Die Gäste dominierten das Geschehen im ersten Durchgang nach Belieben. Die Torfolge eröffnete Romarjo Hajrulla in der 11. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Raphael Assibey-Mensah erhöhte in der 30. Minute auf 0:2, ehe Stanislav Fehler in der 34. Minute das Tor zum 0:3 folgen ließ. Im zweiten Spielabschnitt schraubte Laurenz Dehl in der 62. Minute das Ergebnis auf 0:4 hoch, bevor Mechak Quiala-Tito in der 81. Minute den Treffer zum 0:5-Endstand beisteuerte. ---

Am Mittwoch um 18.00 Uhr empfängt Aufsteiger RSV Eintracht 1949 den FSV Zwickau. Die Mannschaften liegen in der Tabelle eng beieinander: Zwickau ist mit sieben Punkten Neunter, der RSV folgt mit sechs Zählern auf Rang elf. Ein großer Abstand hat sich nach fünf Partien also nicht entwickelt. Der FSV Zwickau gewann zuletzt mit 2:1 gegen den FSV 63 Luckenwalde und drehte dabei einen frühen Rückstand noch vor der Pause. RSV Eintracht 1949 erlebte beim 3:3 gegen den SV Babelsberg 03 eine besonders bewegte Partie. Der Aufsteiger führte zunächst, lag später zurück, ging erneut in Führung und kassierte erst in der 90.+12 Minute noch den Ausgleich. Mit drei Unentschieden aus fünf Spielen hat der RSV bislang häufiger die Punkte geteilt als verloren.

Absteiger FC Erzgebirge Aue empfängt am Mittwoch um 19.00 Uhr Hertha BSC II. Aue steht nach fünf Spielen mit zehn Punkten auf Rang fünf und gehört damit zur oberen Tabellenhälfte. Vor der Ligapause setzte es allerdings beim Chemnitzer FC die erste Niederlage: Aue verlor 1:3, nachdem Chemnitz zur Pause bereits mit zwei Toren geführt hatte. Hertha BSC II steht mit vier Punkten und 5:13 Toren auf Rang 14. Zuletzt erreichten die Berliner gegen den BFC Dynamo ein 1:1 und glichen einen Rückstand in der 84. Minute noch aus. Zwischen Aue und Hertha liegen damit bereits sechs Punkte. Während der Absteiger Anschluss an die Spitzengruppe hält, versucht Herthas zweite Mannschaft, sich von den hinteren Plätzen abzusetzen.

Morgen, 19:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald SV Babelsberg 03 Babelsberg 19:00 live PUSH

Den Abschluss der hier vorliegenden Ansetzungen bildet am Mittwoch um 19.00 Uhr das Spiel des Greifswalder FC gegen den SV Babelsberg 03. Greifswald steht mit acht Punkten auf Rang sieben und ist damit drei Zähler vor Babelsberg, das mit fünf Punkten Rang zwölf belegt. Beide Mannschaften kamen in ihrem letzten Ligaspiel zu einem Unentschieden. Greifswald spielte beim BFC Preussen 1:1, wobei zwischen eigener Führung und dem Ausgleich per Handelfmeter nur drei Minuten lagen. Babelsberg erlebte beim 3:3 gegen Aufsteiger RSV Eintracht 1949 eine wesentlich wildere Partie und rettete erst in der 90.+12 Minute noch einen Punkt. Greifswald hat nach fünf Spielen 11:7 Tore erzielt, Babelsberg steht bei 8:9.

Mi., 02.09.2026, 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena VSG Altglienicke Altglienicke 19:00 live PUSH