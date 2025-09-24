Erfüllt TuS Eintracht Bielefeld II die Erwartungen?

– Foto: Peter Schildmann

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr SC Hicret Bielefeld SC Hicret II TuS Eintracht Bielefeld Eintracht Bi II 13:00

Kreisliga B Staffel 2: SC Hicret Bielefeld II – TuS Eintracht Bielefeld II (Sonntag, 13:00 Uhr) Die Zweitvertretung von SC Hicret Bielefeld konnte in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit der Reserve von TuS Eintracht Bielefeld kommt am Sonntag auch noch ein starker Gegner. Zuletzt musste sich SC Hicret Bielefeld II geschlagen geben, als man gegen VfL Schildesche II die fünfte Saisonniederlage kassierte. TuS Eintracht Bielefeld II siegte im letzten Spiel gegen SpVg. Heepen II mit 2:1 und liegt mit 18 Punkten weit oben in der Tabelle.

SC Hicret Bielefeld II befindet sich derzeit im Tabellenkeller. Die Ausbeute der Offensive ist bei Team von Coach Ilhan Aslan verbesserungswürdig, was man an den erst acht geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Sechs Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von TuS Eintracht Bielefeld II.