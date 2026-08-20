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Erfüllt sich beim FV Lörrach-Brombach der Traum der Leisinger-Brüder?
Arno und Etienne Leisinger sind beim FV Lörrach-Brombach wieder vereint. Ihr Traum: erstmals gemeinsam in der Liga auf dem Fußballplatz stehen. Doch derzeit kämpft der ältere Bruder um sein Comeback.
Manchmal geht’s schneller, manchmal dauert es etwas länger. Sein Debüt im Aktivbereich beim FV Lörrach-Brombach feierte Etienne Leisinger relativ früh: im April 2016 mit 18 Jahren in der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga. Bis zu seinem ersten Ligaeinsatz für die „Erste“ der Lörrach-Brombacher zog es sich hingegen: Diesen verbuchte der 28-Jährige am Sonntag beim Landesliga-Auftakt beim FC Tiengen (3:4). Weiterlesen: Erfüllt sich beim FV Lörrach-Brombach der Traum der Brüder Arno und Etienne Leisinger? (BZ-Plus)