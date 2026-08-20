Erfüllt sich beim FV Lörrach-Brombach der Traum der Leisinger-Brüder? von Matthias Konzok (BZ) · Heute, 18:03 Uhr · 0 Leser

„Mittlerweile sehr abgeklärt“: Etienne Leisinger zählte in der vergangenen Landesliga-Saison zu den Leistungsträgern des FC Wittlingen. | Foto: Achim Keller

Arno und Etienne Leisinger sind beim FV Lörrach-Brombach wieder vereint. Ihr Traum: erstmals gemeinsam in der Liga auf dem Fußballplatz stehen. Doch derzeit kämpft der ältere Bruder um sein Comeback.