Erfüllt Deisenhofen Aufstiegsregularien dieses Mal? "Ich glaube nicht"

Noch vor einem Monat war der FC Deisenhofen drauf und dran, es sich im gesicherten Mittelfeld der Bayernliga Süd gemütlich einzurichten. Siege und Niederlagen hielten sich die Waage, nach hinten drohte keine Gefahr, auch Platz zwei schien außer Reichweite.

Inzwischen sieht es ganz anders aus: Die Blauhemden haben durch vier Siege am Stück vorne angedockt. Sie liegen zwei Zähler hinter dem Zweiten TSV Landsberg und gleichauf mit dem Dritten SV Erlbach. Wenn also jene Erlbacher am Samstag (14 Uht) beim FCD gastieren, darf man getrost von einem Top-Spiel sprechen.

Ob es auch ein richtungsweisendes Spiel fürs Aufstiegsrennen ist, da hat Andreas Pummer seine Zweifel. In der Vergangenheit hatten die Deisenhofner ihre Regionalliga-Ambitionen aufgrund der vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) für diese Spielklasse geforderten Rahmenbedingungen zurückgestellt.

Pummer sieht in diesem Punkt keine neue Entwicklung: „Ich glaube nicht, aber das ist Sache der Vorstandschaft“, antwortet er auf die Frage, ob der Verein den Sprung nach oben diesmal ins Visier nehmen könnte. Er blickt einfach einem schönen Höhepunkt im Spätherbst entgegen: „Für uns ist es toll, dass wir nochmal so ein Heimspiel haben. Unsere Mannschaft hat sich das durch die Leistungen und die Punktausbeute in den letzten Wochen verdient. Da soll sie sich einfach darauf freuen.“

Pummer mit Entwicklung zufrieden

Wobei die Erlbacher ja eigentlich als Spaßbremse gelten. „Die Defensive ist das Prunkstück von Erlbach, sie haben seit Jahren immer mit die beste Abwehr“, weiß Pummer. „Das ist eine sehr robuste, körperlich starke Mannschaft, sehr routiniert.“

Aber auch sein eigenes Team hat sich in dieser Hinsicht entwickelt. Im Kalenderjahr 2025 hat der FCD nur sieben Bayernligaspiele verloren. „Damit kann man schon zufrieden sein und man kann sagen, dass die Mannschaft eine gewisse Stabilität gefunden hat“, so Pummer.