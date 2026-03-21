Erftstolz: Trainer-Team bleibt – Neuzugang aus der Mittelrheinliga? Der A-Ligist verlängert mit dem gesamten Trainerstab und plant bereits den nächsten Schritt. von Andreas Santner · Heute, 08:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Erftstolz Niederaußem

Der SV Erftstolz Niederaußem stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit. Wie der Verein bekannt gab, hat Erfolgscoach Daniele Diamante seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Klub somit langfristig erhalten. Auch sein komplettes Funktionsteam hat für ein weiteres Jahr zugesagt. Nach der erfolgreichen Rettung im Vorjahr schnuppert der Tabellenvierte nun sogar vorsichtig an den Aufstiegsrängen.

Als Daniele Diamante im April 2025 das Ruder übernahm, steckte die Mannschaft noch tief im Sumpf des Abstiegskampfes. Knapp ein Jahr später ist die Welt in Niederaußem eine andere: Mit 40 Punkten rangiert die Erftstolz-Elf derzeit auf einem starken vierten Platz. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten Pulheimer SC beträgt lediglich fünf Zähler – und das bei einem Spiel weniger auf der Habenseite. „Fels in der Brandung“ Dass der Verein den eingeschlagenen Weg fortsetzt, ist auch ein Verdienst des harmonischen Trainerstabs. Neben Chefcoach Diamante, den der Verein als „Kopf des Teams“ und taktischen Analysten schätzt, bleibt auch Co-Spielertrainer Timur Temeltas an Bord. Der 39-jährige Diamante sieht in seinem spielenden Assistenten, der auf Profi-Erfahrung aus der Türkei und der Regionalliga zurückgreifen kann, den perfekten „verlängerten Arm“ auf dem Platz.

Ergänzt wird das Gespann durch Gürcan Temeltas, der als „Ruhepol“ der Truppe fungiert, sowie Thomas Schmidt (Organisation) und Torwarttrainer Thomas Engels. „Kontinuität, Vertrauen und vor allem ein unglaublicher Zusammenhalt zeichnen uns aus. Jeder Einzelne bringt seine Stärken mit ein – und genau das macht uns zu einer echten Einheit“, heißt es dazu offiziell vonseiten des Vereins. Diamante: „Noch nicht am Ende unserer Entwicklung“ Für Daniele Diamante war die Entscheidung zur Verlängerung ein logischer Schritt, da er das Potenzial des Kaders noch nicht ausgeschöpft sieht. „Für meine Verlängerung waren mehrere Faktoren ausschlaggebend. Als wir die Mannschaft übernommen haben, war sie in akuter Abstiegsnot. Wir haben das gemeinsam im Trainerteam aufgearbeitet, ein neues Team aufgebaut und uns bewusst gesagt, dass wir in dieser ersten Saison mit der neu zusammengestellten Mannschaft schauen, was möglich ist“, blickt der Coach zurück.