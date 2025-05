Erftstolz Niederaußem formiert Trainerteam: Timur Temeltas wird "Co"

Der SV Erftstolz Niederaußem richtet den Blick bereits auf die kommende Spielzeit – und das in einem Jahr, das für den Verein von historischer Bedeutung ist. 2026 feiert der Klub sein 100-jähriges Bestehen. Unabhängig vom aktuell noch offenen Ligaverbleib in der Kreisliga A Rhein-Erft stellt der Traditionsverein nun personelle Weichen für die Zukunft und präsentiert ein deutlich erweitertes Trainerteam.

Die sportliche Leitung bleibt in den Händen von Trainer Daniele Diamante, der bereits im April als Cheftrainer für die kommende Saison bestätigt wurde. Diamante betreut aktuell das Team im Abstiegskampf, das mit 24 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz liegt. Neben Co-Trainer Thomas Schmidt, der künftig verstärkt im Bereich Analyse und Individualförderung tätig sein wird, stoßen drei neue Gesichter zum Stab.

Herzstück der Neubesetzung ist Timur Temeltas, der ab Sommer als spielender Co-Trainer fungieren wird. Der 33-Jährige bringt reichlich Erfahrung mit: In seiner aktiven Laufbahn spielte er unter anderem für die U23-Teams von Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern in der Regionalliga sowie in der zweiten türkischen Liga. Aktuell ist Temeltas als Spielertrainer beim Bezirksligisten VfL Sindorf aktiv.