Erftstadt-Lechenichs U19 in der Oberliga: "Wir sind klarer Underdog"

Der SC Germania Erftstadt-Lechenich ist im Nachwuchsfußball ein Newcomer auf großer Bühne. Mit der U19 steigt der Verein erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Mittelrheinliga auf – als Vizemeister der A-Junioren-Bezirksliga Staffel 2. Für Trainer Dustin Esser (28) war bereits der Weg dorthin eine kleine Sensation.

„Wir sind mit der vergangenen Saison sehr zufrieden“, sagt Esser. „Zu Saisonbeginn standen wir vor einer großen Herausforderung, da uns aufgrund der fehlenden B‑Jugend nur drei Spieler aus der Vorsaison zur Verfügung standen. Entsprechend musste nahezu eine komplett neue Mannschaft aufgebaut werden, wobei lediglich drei der Neuzugänge bereits Erfahrung in der Bezirksliga mitbrachten.“

Die Vorbereitung auf das Abenteuer Mittelrheinliga begann am 26. Juli. „Zu diesem frühen Zeitpunkt lässt sich natürlich noch kein endgültiges Fazit ziehen, aber der Eindruck ist bereits sehr positiv“, betont Esser. Die Mannschaft präsentiere sich „geschlossen und hochmotiviert“, die Neuzugänge hätten sich „schnell integriert“, das spielerische Niveau sei „schon jetzt sehr gut“.

Auch organisatorisch sei der Start gelungen: „Die Abläufe, von Trainingsplänen bis hin zur Integration neuer Spieler, greifen gut ineinander. Die Stimmung im Team ist hervorragend, und man spürt, dass alle Lust auf die bevorstehenden Aufgaben haben.“

Hochkarätiger Last-Minute-Zugang

Einen Glücksfall gab es für die Erftstädter noch kurz vor Transferschluss: Mit Colin Greis stieß ein Spieler aus der DFB-Nachwuchsliga zur U19. „Er ist wohl unser ranghöchster Transfer. Da seine eigentliche Mannschaft für die kommende Saison zurückgezogen wurde, hat sich diese Chance für uns ergeben – und wir sind sehr glücklich, dass wir sie nutzen konnten“, so Esser.

„Colin bringt eine enorme Erfahrung und Qualität mit, die unserer noch jungen Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich sehr guttun wird. Es könnte sich hier durchaus eine vielversprechende Erfolgsgeschichte entwickeln.“

Ziel: Klassenerhalt – mit Option auf mehr

„Als Aufsteiger und gleichzeitig erste Jugendmannschaft unseres Vereins überhaupt in der Mittelrheinliga gehen wir natürlich als klarer Underdog in die Saison. Unser erstes Ziel ist daher ganz klar der Klassenerhalt“, erklärt Esser. Die Rolle des Außenseiters will die Mannschaft offensiv nutzen: „Uns ist bewusst, dass viele Gegner uns zunächst vielleicht unterschätzen werden – genau das wollen wir nutzen, um die eine oder andere Überraschung zu schaffen.“

Trotz aller Demut ist auch Optimismus spürbar: „Wenn wir unser Potenzial ausschöpfen, traue ich der Mannschaft sogar einen einstelligen Tabellenplatz zu.“

Favoriten kommen aus Köln, Bonn und Hennef

Im Kampf um die Meisterschaft sieht Esser andere in der Pole Position: „Die Favoriten sind sicherlich die üblichen Verdächtigen: Bonner SC, Fortuna Köln, FC Hennef. Diese Clubs arbeiten seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau.“

Doch gerade die ungleichen Voraussetzungen machen für Esser den Reiz aus: „Während wir als kleiner ‚Dorfverein‘ um nahezu jeden Neuzugang kämpfen mussten, genießen diese Vereine ein deutlich höheres Standing im Nachwuchsfußball – und das absolut zurecht. Gerade dieser Unterschied macht es für uns aber auch spannend.“

Follmann wird zum Co-Trainer – „unser bester Neuzugang“

Auch abseits des Platzes hat sich das Team neu aufgestellt: Leon Follmann, Kapitän der Aufstiegsmannschaft, wurde ins Trainerteam aufgenommen. „Leon bringt nicht nur seine Erfahrung als Spieler ein, sondern ist durch seine duale Ausbildung zum Physiotherapeuten sowie sein langjähriges Interesse am Athletik- und Fitnessbereich eine enorme Bereicherung“, lobt Esser.

„Trotz seines geringen Altersunterschieds zum Team agiert er äußerst professionell, wird von den Jungs voll akzeptiert und sorgt gleichzeitig mit seiner lockeren Art für eine super Stimmung. Bisher kann man sagen: Unser bester Neuzugang der Saison – und das mit einem Augenzwinkern absolut ernst gemeint.“