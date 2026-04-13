Erftstadt-Lechenich sichert sich "wichtigen Baustein" für den Angriff

Ricco Frohn wird zum SC Germania Erftstadt-Lechnich stoßen. – Foto: Spielerprofil

Erst jüngst verkündete der SC Germania Erftstadt-Lechenich sein Trainerteam für die kommende Spielzeit. Das vom VfL Erp kommende Duo wird beim neuen Verein aber auch weiterhin auch ihren treffsichersten Spieler bauen können. Ricco Frohn wird sich nämlich ebenfalls den Erftstädtern anschließen.

Zweiter gemeinsamer Wechsel

Es ist nicht das erste Mal, dass Frohn dem Trainerduo Christopher Berg und Philipp Meyer zum nächsten Verein folgt. Schon zur Saison 2024/25 ging es gemeinsam von Alemannia Pingsheim zum damaligen C-Ligisten aus Erp. In seinem ersten Jahr war der Goalgetter hoffnungslos unterfordert, steuerte 44 Treffer zum Aufstieg bei. Auch in der laufenden Spielzeit ist der 26-Jährige mit 18 Treffern aus 20 Spielen der mit Abstand treffsicherste Spieler im Kader.

"Ricco sucht eine neue sportliche Herausforderung in der Kreisliga A oder Bezirksliga und wird ein sehr wichtiger Baustein der neuen Mannschaft sein", freut sich Berg auf seinen altbekannten Topstürmer, der in der Vergangenheit auch schon beim 1. FC Hürth II Bezirksliga-Luft schnuppern durfte. "Er ist ein Torjäger auf den ich mich immer verlassen kann. Vor allem ist er aber auch sehr ehrgeiziger Charakter, der hervorragend zu meinen Vorstellungen passt."