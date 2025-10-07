Erftstadt jubelt spät, Fortuna siegt & Hennef trotzt dem Hagel

Der 4. Spieltag der A-Junioren-Mittelrheinliga hatte es in sich: Fortuna Köln überzeugte erneut, Hennef 05 gewann trotz Wetterchaos, während Erftstadt im Aufsteigerduell mit Hürth spät triumphierte.

Ein packendes Spiel lieferten sich der FC Hürth und Germania Erftstadt-Lechenich. Die Hausherren führten durch Tore von Kalampei (45.) und Boufarra (54.) zweimal, doch Erftstadt zeigte Moral und drehte die Partie durch Treffer von Suthaharan (46.), Greis (63.) und Bodabouz (79.) noch zum 3:2-Auswärtssieg.

Erftstadts Trainer Dustin Esser zeigte sich nach dem Schlusspfiff hochzufrieden:

„3:2-Auswärtssieg in Hürth! Nach dem unglücklich verlorenen Pokalfinale am Freitag hat die Mannschaft heute eine überragende Reaktion gezeigt und sich die drei Punkte redlich verdient. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, ein Unentschieden wäre sicher nicht unverdient gewesen, aber heute hatten wir einfach die bessere Abschlussqualität.“

Zugleich betonte er den starken Gegner: „Hürth hat eine richtig starke Truppe, fußballerisch vielleicht sogar die beste, gegen die wir in dieser Saison bislang gespielt haben. Ich bin überzeugt, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden.“

Auch Hürths Coach Sanan Azizov erkannte die Qualität des Gegners an, haderte aber mit dem Ergebnis:

„Wir haben damit gerechnet, dass unsere Gegner kämpferisch stark auftreten würden – und genau das war auch der Fall. Trotzdem haben wir bis zum Schluss alles gegeben. Spielerisch waren wir die klar bessere Mannschaft und hätten das Spiel durchaus gewinnen können.“

Mit Blick nach vorne sagte Azizov: „Wir sind eine sehr, sehr gute Mannschaft und haben bislang in allen Spielen starke Leistungen gezeigt. Jetzt wollen wir an diese Leistungen anknüpfen und hoffen, dass wir eine Siegserie starten können.“

Pesch feiert Befreiungsschlag

Wieder in die Spur fand derweil der FC Pesch, der nach vier sieglosen Spielen mit einem klaren 4:0 gegen Troisdorf 05 ein Ausrufezeichen setzte. Trainer Yavuz Günay zeigte sich erleichtert:

„Nach vier Spielen mit nur einem Punkt war dieser 4:0-Heimsieg enorm wichtig für die Moral und Motivation der Mannschaft. Die Jungs haben sich den Erfolg verdient, aber entscheidend ist, dass wir jetzt konsequent weitermachen.“

Troisdorfs Coach Tarek Maarouf blickte trotz der deutlichen Niederlage kämpferisch nach vorne:

„Wir starteten gegen Pesch sehr gut. Schon in den ersten Minuten hätten wir mit 0:1 in Führung gehen müssen. Bis zur 25. Minute hätten wir eigentlich bereits 0:4 führen können – sogar einen Elfmeter haben wir vergeben. Doch wie man so schön sagt: Wer keine Tore schießt, kann nicht gewinnen.“

Fortuna Köln siegt verdient gegen Bergisch Gladbach

Fortuna Köln bleibt auch nach dem 4:2-Heimerfolg über Bergisch Gladbach weiter in der Spitzengruppe der Liga. Bereits zur Pause führten die Kölner nach einer furiosen Anfangsphase mit 4:0.

Trainer Timo Westendorf zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung seiner Mannschaft:

„In der Gesamtsumme war es ein richtig gutes Spiel unsererseits. Wir haben verdient gewonnen. Die erste Halbzeit war richtig gut, in der zweiten hatten wir leider ein wenig den Faden verloren und waren nicht mehr so klar. Mit der Entwicklung der Mannschaft sind wir sehr zufrieden.“

Hennef verteidigt Spitze: Hagel, Blitz und drei Tore

Beim 3:0-Erfolg des FC Hennef 05 in Vichttal wurde nicht nur sportlich einiges geboten. Nach einem Hagel- und Blitzeinbruch musste die Partie zur Halbzeit für rund 40 Minuten unterbrochen werden.

Trainer Mutlu Demir lobte die Reife seiner Mannschaft:

„Es war das erwartet schwere Spiel, nicht nur sportlich, sondern auch wegen der extremen Witterung. Wir sind gut gestartet, gingen verdient in Führung und konnten kurz darauf einen Elfmeter parieren – das war ein wichtiger Moment. Nach der langen Unterbrechung kamen wir als das wachere Team zurück auf den Platz und konnten das Spiel mit dem 3:0 für uns entscheiden. Insgesamt eine reife Leistung unserer Mannschaft unter schwierigen Bedingungen.“

Deutz erlebt bitteren Nachmittag

Ein rabenschwarzer Tag war es für die SpVg. Deutz 05, die beim SV Eilendorf mit 1:8 unter die Räder kam. Schon früh dezimiert, fand das Team von Trainer Mehmet Isik nie ins Spiel:

„Ein Tag zum Vergessen – einfach nur enttäuschend. Nach der Notbremse in der 25. Minute und der daraus folgenden doppelten Bestrafung haben wir komplett den Faden verloren. Jetzt heißt es: kühlen Kopf bewahren, das Geschehene schonungslos analysieren und mit klarer Haltung weitermachen.“