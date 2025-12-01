Erft schockt Hilal-Maroc, TSV Düren baut Vorsprung aus

Mit zuletzt vier sieglosen Partien in Folge erlebte die Lendersdorfer zuletzt eine kleine Formdelle. Wenngleich das im Umbruch befindliche Team dies noch nicht allzu hoch hängen wollte, galt vor dem Spiel gegen Lövenich eine klare Zielsetzung: "Wir haben uns innerhalb der Mannschaft das Ziel gesetzt, dass wir noch aus den letzten vier Spielen sechs Punkte holen wollen", schildert Trainer Christopher Kall. "Weil wir dann mit 26 Punkten eine herausragend gute Hinrunde gespielt hätten."

Bestenfalls hätte also schon nach dem Spiel gegen LöWi die Hälfte des Weges dorthin absolviert werden können. Doch es wurde das erwartet knifflige Spiel: "Mit Ball haben sie uns vor enorme Probleme gestellt in der ersten Halbzeit", schildert Kall.

Trotz reichlich dicker Gelegenheiten auf beiden Seiten ging es ohne Tore in die Kabinentrakte. Nach dem Seitenwechsel stellte Kall seine Mannschaft taktisch etwas um, versuchte somit die Lövenicher Angriffe etwas besser unter Kontrolle zu bringen. Und der direkte Freistoßtreffer von Jonas Varona (58.) spielte den Gästen in dieser Phase perfekt in die Karten: "Bei den Jungs ist dann auch eine Last von den Schultern gefallen."

Lendersdorf stand in der Folge kompakt, ließ den Gegner anlaufen und lauerte seinerseits auf Konter. Nach einem solchen war es dann auch geschehen. Nach einem Ball in die Spitze konnte Dennis Durunkali die Situation im ersten Moment zwar bereinigen, klärte jedoch zentral in Richtung Mittelkreis. Von dort nahm sich Thomas Betzer aus knapp 40 Metern Torentfernung einfach ein Herz und traf ins verwaiste Tor (82.). Danach brachte Lendersdorf die Zwei-Tore-Führung ins Ziel. Aufsteiger Lövenich muss die Alemannia damit auch im Tableau vorbeiziehen lassen. Im oberen Drittel bleibt es aber weiterhin ein enges Gedränge.