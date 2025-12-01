Erft schockt Hilal-Maroc, TSV Düren baut Vorsprung aus

Schon zwei Spieltag vor Ende der Hinrunde scheint dem TSV Düren die Herbstmeisterschaft nicht mehr zu nehmen. Weil Hilal-Maroc Bergheim im Duell mit Aufsteiger JSG Erft Punkte liegen ließ, können die Dürener ihren Vorsprung an der Spitze wieder ausbauen. Unterdessen rang Alemannia Lendersdorf den SV Lövenich nieder. Der TuS Langerwehe behauptete sich gegen den SC Elsdorf und dem SSV Ahrem gelangen drei eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Mit zuletzt vier sieglosen Partien in Folge erlebte die Lendersdorfer zuletzt eine kleine Formdelle. Wenngleich das im Umbruch befindliche Team dies noch nicht allzu hoch hängen wollte, galt vor dem Spiel gegen Lövenich eine klare Zielsetzung: "Wir haben uns innerhalb der Mannschaft das Ziel gesetzt, dass wir noch aus den letzten vier Spielen sechs Punkte holen wollen", schildert Trainer Christopher Kall. "Weil wir dann mit 26 Punkten eine herausragend gute Hinrunde gespielt hätten."
Bestenfalls hätte also schon nach dem Spiel gegen LöWi die Hälfte des Weges dorthin absolviert werden können. Doch es wurde das erwartet knifflige Spiel: "Mit Ball haben sie uns vor enorme Probleme gestellt in der ersten Halbzeit", schildert Kall.
Trotz reichlich dicker Gelegenheiten auf beiden Seiten ging es ohne Tore in die Kabinentrakte. Nach dem Seitenwechsel stellte Kall seine Mannschaft taktisch etwas um, versuchte somit die Lövenicher Angriffe etwas besser unter Kontrolle zu bringen. Und der direkte Freistoßtreffer von Jonas Varona (58.) spielte den Gästen in dieser Phase perfekt in die Karten: "Bei den Jungs ist dann auch eine Last von den Schultern gefallen."
Lendersdorf stand in der Folge kompakt, ließ den Gegner anlaufen und lauerte seinerseits auf Konter. Nach einem solchen war es dann auch geschehen. Nach einem Ball in die Spitze konnte Dennis Durunkali die Situation im ersten Moment zwar bereinigen, klärte jedoch zentral in Richtung Mittelkreis. Von dort nahm sich Thomas Betzer aus knapp 40 Metern Torentfernung einfach ein Herz und traf ins verwaiste Tor (82.). Danach brachte Lendersdorf die Zwei-Tore-Führung ins Ziel. Aufsteiger Lövenich muss die Alemannia damit auch im Tableau vorbeiziehen lassen. Im oberen Drittel bleibt es aber weiterhin ein enges Gedränge.
Gegen die favorisierten Gäste wollte sich der Aufsteiger keinesfalls verstecken, wagte sich auch immer wieder in mutiges Gegenpressing und provozierte Fehler des Zweitplatzierten. "Wir haben den Gegner in vielen Phasen gut unter Druck setzen können, selber das gegnerische Pressing gut überspielen können und uns so die nötigen Ballbesitzzeiten und Ruhezeiten geholt", bilanziert Erfts Coach Christopher Kockerols. So ging die JSG mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinentrakte und drehte im zweiten Durchgang noch einmal auf. Goalgetter Luke Bungart schlug zunächst nach einem Konter eiskalt zu (55.), wenig später erhöhte Luc-Seal Roggendorf infolge eines Eckballs auch noch auf 2:0 (57.).
Hilal-Maroc war nun natürlich gefordert, kam nun zu mehr Abschlüssen, doch auch Erft setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne. Abdelkader Boubker verkürzte aus dem Gewusel eines Eckballs für die Gäste (80.). Die restlichen Spielminuten musste der Gastgeber dann einfach nur noch überleben. Und in der Tat hielt der Abwehrverbund auch darüber hinaus stand. Erft fährt somit drei hochachtungsvolle Punkte gegen einen heißen Aufstiegskandidaten ein.
"Natürlich ist das auch ein Ergebnis unser gemeinschaftlichen Entwicklung. Im bisherigen Saisonverlauf haben wir immer mal wieder angedeutet, dass wir auch gegen vermeintliche Top-Teams Spitzen setzen können. Das ist uns diesmal über 90 Minuten gelungen", sagt Kockerols. Hilal-Maroc droht nun wiederum den Anschluss an den TSV Düren zu verlieren. Zudem rücken die weiteren Verfolger ein Stückchen näher heran.
Während der Trend für Elsdorf mit zuletzt drei Siegen in Folge klar noch oben zeigte, durchlebte Langerwehe im Ligabetrieb noch ein kleines Zwischentief der bisher durchlebten Berg-und Talfahrt. Im ersten Durchgang nahmen sich beide Seiten jedenfalls nicht sonderlich viel, wie auch Langerwehes Coach Tim Krumpen berichtet: "In der ersten Halbzeit haben wir recht ordentlich gespielt und haben auch nicht so viel zugelassen, es war ein gutes Spiel von beiden Seiten."
Das große Ausrufezeichen schlug dann jedoch beinahe aus dem Nichts ein. Leon Wantke nahm aus der Distanz Maß. Sein Versuch wurde aus Sicht der Elsdorfer aber noch unglücklich und unhaltbar für Jonas Ruppert abgefälscht (42.).
Nach dem Seitenwechsel investierte Elsdorf naturgemäß mehr, um zumindest noch einen Punkte mitzunehmen, doch die entscheidende Möglichkeit blieb aus, Langerwehe brachte die Führung über die Zeit.
"Also, wenn du beide Halbzeiten zusammennimmst, hätte es unentschieden ausgehen können. Aber es ist auch okay, dass wir das aufgrund der ersten Halbzeit gewinnen ", resümiert Krumpen.
Mit dem Sieg im Pokal gegen Alemannia Lendersdorf (4:3) und dem Achtungserfolg im Ligabetrieb, schaut Krumpen nun optimistisch in die verbleibenden Begegnungen gegen Ahrem und Horrem. "Es zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagt er. "Wenn wir mit dem Engagement reingehen, was wir jetzt die letzten beiden Spiele gezeigt haben, dann brauchen wir uns nicht zu verstecken."
Der TSV Düren kann sich an der Spitze weiter absetzen, profitiert dabei natürlich vom Punktverlust von Hilal-Maroc. Gegen Bessenich löste Torjäger Tugay Temel nach einer schönen Kombination mit seinem 16. Saisontor den Knoten (13.). Im zweiten Durchgang erhöhte Tafyun Pektürk dann auch nach einem Querschläger des SVB (67.). Spätestens nach dem Platzverweis von Covenant Smart in der Schlussphase (86.) war der Spielausgang schließlich klar. Mit noch einem Nachholspiel in der Hinterhand ist dem TSV die Herbstmeisterschaft fast nicht mehr zu nehmen